Продажи контрафактного меха в Москве снизились в два раза‍

В 2017 году в московских магазинах выявили 456 контрафактных меховых изделий, не имевших обязательной маркировки, сообщает m24.ru со ссылкой на руководителя столичного управления Роспотребнадзора Елену Андрееву . В ходе инспекций были проверены 4,5 тысячи единиц товара на 160 торговых площадках.

В 2016 году инспекторы наложили арест на 921 изделие без маркировки. Таким образом, за год объемы выявленного контрафакта мехов снизились вдвое.

Обязательную электронную маркировку меховых изделий с указанием происхождения и наименования производителя ввели в августе 2016 года.