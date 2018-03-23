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Продажи контрафактного меха в Москве снизились в два раза‍
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Продажи контрафактного меха в Москве снизились в два раза‍ 

Российская Газета 39 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
В 2017 году в московских магазинах выявили 456 контрафактных меховых изделий, не имевших обязательной маркировки, сообщает m24.ru со ссылкой на руководителя столичного управления Роспотребнадзора Елену Андрееву. В ходе инспекций были проверены 4,5 тысячи единиц товара на 160 торговых площадках.
В 2016 году инспекторы наложили арест на 921 изделие без маркировки. Таким образом, за год объемы выявленного контрафакта мехов снизились вдвое.
Обязательную электронную маркировку меховых изделий с указанием происхождения и наименования производителя ввели в августе 2016 года.
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