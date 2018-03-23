Продажи контрафактного меха в магазинах столицы снизились в два раза в 2017 г.

Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы по итогам оперативного совещания. «В 2017 г. специалисты управления Роспотребнадзора проверили 160 торговых площадок, торгующих меховыми изделиями, проинспектировано 4 тыс. 521 единиц товара. Арестовано 456 единиц немаркированных (контрафактных) меховых изделий (в 2016 г. — 921 изделие). Таким образом, в 2017 г. объемы выявленного контрафакта снизились в два раза», — говорится в сообщении. Как отмечает пресс-служба, руководитель управления Роспотребнадзора по городу Москве Елена Андреева доложила на совещании, что одним из приоритетных направлений работы в 2017 г. был контроль соблюдения правил маркировки меховых изделий (шуб, манто) контрольными (идентификационными) знаками. Указанная маркировка была введена постановлением правительства РФ от 11 августа 2016 г.