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Продажи контрафактного меха в магазинах столицы снизились в два раза в 2017 г.
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Продажи контрафактного меха в магазинах столицы снизились в два раза в 2017 г. 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы по итогам оперативного совещания.
«В 2017 г. специалисты управления Роспотребнадзора проверили 160 торговых площадок, торгующих меховыми изделиями, проинспектировано 4 тыс. 521 единиц товара. Арестовано 456 единиц немаркированных (контрафактных) меховых изделий (в 2016 г. — 921 изделие). Таким образом, в 2017 г. объемы выявленного контрафакта снизились в два раза», — говорится в сообщении.
Как отмечает пресс-служба, руководитель управления Роспотребнадзора по городу Москве Елена Андреева доложила на совещании, что одним из приоритетных направлений работы в 2017 г. был контроль соблюдения правил маркировки меховых изделий (шуб, манто) контрольными (идентификационными) знаками.
Указанная маркировка была введена постановлением правительства РФ от 11 августа 2016 г.
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