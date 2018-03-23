На реконструкцию фасада Дома правительства в Уфе потратят 41 миллион рублей

На портале госзакупок ищут подрядчика, который займется ремонтом фасада Дома правительства в Уфе . Заказ «озолотит» победителя тендера на 41 миллион рублей.

— Проект предусматривает реконструкцию фасада и замену существующих витражей. Планируется полностью убрать облицовку цоколя и входных групп, выполненную из натурального камня, поверх положат новую плитку, также имитирующую камень, — говорится в документах аукциона.

Свои заявки компании смогут присылать до 6 апреля, а электронное голосование по выбору подрядчика состоится 16 апреля. У бригады рабочих будет 180 дней с момента заключения договора, чтобы сделать все работы.

«Хозяйственное управление» также провело тендеры на ремонт зала заседаний №509. Одна комната обойдется республиканскому бюджету в 35,7 миллиона рублей. В 2018 году также планируют обновить систему технической безопасности здания Госсобрания на улице Заки Валиди, 46. На улучшения заложено 15,6 миллиона рублей в бюджете республики.