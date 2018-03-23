Замеры интенсивности и плотности транспортного потока на улицах Ярославля выполняются с помощью квадрокоптера

В рамках проекта «Зеленая волна» в Ярославле проводятся замеры интенсивности и плотности транспортного потока на Московском проспекте и прилегающих к нему участках проспекта Фрунзе и Суздальского шоссе. Работа организована областным департаментом транспорта совместно с ООО «Ярославльтранссигнал».

— По итогам тестирования схемы координации дорожного движения на Московском проспекте принято решение расширить зону действия «зеленой волны» с учетом прилегающих магистралей, откуда идет довольно плотный поток транспорта, — рассказал заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев . — Нам сейчас очень важно понять интенсивность этого потока, так как последние измерения проводились несколько лет назад и без применения подобной техники.

Замеры выполняются с помощью квадрокоптера в утренние и вечерние часы пик, а также в выходные дни. Квадрокоптер поднимается на высоту более 150 метров и делает видеосъемку транспортного потока. На основе полученных данных формируется модель движения. Работа продлится в течение двух недель.

— Работа квадрокоптера никак не отражается на движении транспортного потока. Поэтому автомобилистам не придется изменять маршруты движения, — отметил Максим Авдеев.

Проект «Зелена волна» реализуется Правительством области с целью регулирования транспортного потока на Московском проспекте и, как следствие, ликвидации ежедневных автомобильных пробок на одной из главных магистралей Ярославля.