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Замеры интенсивности и плотности транспортного потока на улицах Ярославля выполняются с помощью квадрокоптера
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Замеры интенсивности и плотности транспортного потока на улицах Ярославля выполняются с помощью квадрокоптера 

Портал органов государственной власти Ярославской области 57 минут назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
В рамках проекта «Зеленая волна» в Ярославле проводятся замеры интенсивности и плотности транспортного потока на Московском проспекте и прилегающих к нему участках проспекта Фрунзе и Суздальского шоссе. Работа организована областным департаментом транспорта совместно с ООО «Ярославльтранссигнал».
— По итогам тестирования схемы координации дорожного движения на Московском проспекте принято решение расширить зону действия «зеленой волны» с учетом прилегающих магистралей, откуда идет довольно плотный поток транспорта, — рассказал заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев. — Нам сейчас очень важно понять интенсивность этого потока, так как последние измерения проводились несколько лет назад и без применения подобной техники.
Замеры выполняются с помощью квадрокоптера в утренние и вечерние часы пик, а также в выходные дни. Квадрокоптер поднимается на высоту более 150 метров и делает видеосъемку транспортного потока. На основе полученных данных формируется модель движения. Работа продлится в течение двух недель.
— Работа квадрокоптера никак не отражается на движении транспортного потока. Поэтому автомобилистам не придется изменять маршруты движения, — отметил Максим Авдеев.
Проект «Зелена волна» реализуется Правительством области с целью регулирования транспортного потока на Московском проспекте и, как следствие, ликвидации ежедневных автомобильных пробок на одной из главных магистралей Ярославля.
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