Россияне проголосовали за реальные дела

Независимая газета » выяснила, что причины победы Путина не в предвыборных обещаниях, а в том, что президент уже успел сделать

«Весенняя избирательная кампания в очередной раз принесла успех действующему президенту Владимиру Путину, — пишет «Независимая газета». — При этом глава государства даже поставил своеобразный рекорд — в его пользу высказались 76,69% избирателей, или 56,4 млн человек, то есть больше половины из 108,9 млн граждан, обладающих избирательным правом. Эксперты видят причину этой победы не в традиционных предвыборных обещаниях, а в том, что Путин уже успел сделать на главном государственном посту.

«Начав, по собственному признанию, с выполнения функции «менеджера», он смог стать самым настоящим национальным лидером, фигура которого действительно объединила большинство очень разнородного и по-разному относящегося почти ко всему населения России , — говорит директор Института проблем глобализации Михаил Делягин . — Предложения Владимира Путина, в том числе в области качества жизни, создания социальных лифтов и развития экономики привлекли активную часть общества, включая молодежь. Люди не просто поддерживают президента как такового, но, что принципиально более важно, дают ему карт-бланш на качественное обновление как органов государственного управления, так и всей общественной жизни».

По мнению известного блогера Олега Макаренко, у Владимира Путина с самого начала было огромное преимущество перед остальными кандидатами в президенты: пока те обещали что-нибудь сделать, он предъявлял избирателям уже сделанное.

«Если политик объединяет раздробленную страну, он входит в историю как один из величайших деятелей эпохи. Если политик спасает страну от кажущегося неизбежным развала, это воспринимается как должное, — пишет он. — За годы нахождения Владимира Путина у руля Россия изменилась до неузнаваемости. Однако многие отдали 18 марта свой голос действующему президенту не за то, что он изменил страну, а за то, что пугающие прогнозы девяностых и нулевых годов так и не воплотились в жизнь».

«Результаты президентских выборов — это победа персонально Владимира Путина, который в очередной раз — да-да! — продемонстрировал, что он — национальный лидер, имеющий беспрецедентный уровень доверия среди населения страны. Что уникально, в этой кампании в отличие от предыдущих был единственный актор — сам президент, которому народ оказал персональную поддержку», — соглашается заместитель генерального директора Центра политической информации Анастасия Гафарова.

По ее словам, кампании президентского уровня обычно выстраиваются на предвыборных тезисах и обещаниях, в то время как у Путина она базировалась не на труднореализуемых обязательствах, а на зримых и конкретных изменениях. «А избирателям, как теперь уже понятно, важно, чтобы власть занималась не пиаром, а реальными делами», — констатировала Гафарова.

Блестяще использовав свои прежние наработки в качестве предвыборной программы, Владимир Путин не станет почивать на лаврах, и впереди Россию ждет новый виток реформ, направленных на повышение эффективности и конкурентоспособности, уверены аналитики.

«Судя по первым действиям президента, речь пойдет о реформах или экономических изменениях, — предполагает глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов . — В Послании президента были заложены очень амбициозные показатели к 2024–2030 годам. Экономический рост до темпов выше среднемировых, уменьшение числа граждан за чертой бедности, а это 20 млн человек. Скорее всего президент использует кредит доверия населения, чтобы реализовать эти задачи и провести реформы… В процессе такого экономического рывка могут проводиться не очень популярные реформы, но в долгосрочной перспективе они обеспечат нам конкурентоспособность. Вот для этого скорее всего президент и будет использовать тот уровень поддержки, который был продемонстрирован на президентских выборах».

Также эксперты отмечают и высокий уровень поддержки Владимира Путина россиянами, живущими за границей. «Мобилизация путинского электората и значительно упрощенная процедура голосования за границей и привели к улучшению результата Путина, с одной стороны, и мощному росту явки — с другой, — объясняет IT-эксперт и журналист Станислав Куприянов. — В Германии , например, голосовать пришли 33,8 тыс. человек. В абсолютных числах — по сравнению с общим числом проживающих там русских — это вроде не так уж и много. А если сравнивать с 2012 годом — то на 54% больше, чем тогда».

Судя по итогам выборов, у президента нет оснований сомневаться в поддержке россиян. Как отмечают многочисленные наблюдатели, нынешние выборы были одними из самых прозрачных и транспарентных в истории. Этому способствовали как чисто организационные, так и технические новации.

«Агитация и привлечение оказались более надежным средством, чем админресурс и рисование. Они дают гораздо большую легитимность. Не говоря уже о том, что радости от результата при этом несравненно больше. Шаловливые ручонки местных УИК изрядно укоротили. И в результате главными нарушителями на выборах оказались сектанты Навального со своими откровенно смешными для всех экспериментами», — пишет на своей странице в Facebook публицист и политолог Егор Холмогоров

«Наблюдатели из-за рубежа, те, кто официально прибыл для наблюдения за выборами, кстати, остались организацией выборного процесса довольны. По их мнению, голосование прошло максимально корректно, не в последнюю очередь благодаря твердой позиции федеральной власти, которая практически полностью искоренила «фальсификационную инициативу» и административный произвол на местах», — добавляет Анастасия Гафарова.