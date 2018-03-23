Сотрудники уральского банка попали в число лидеров международного конкурса

Сотрудники службы заботы о клиентах Уральского банка реконструкции и развития вошли в число финалистов международного конкурса «Хрустальная Гарнитура» 2017/2018, сообщают организаторы.

Украины, Беларуси, Казахстана и В престижном профессиональном состязании участвовали представители почти 300 компаний из России Кыргызстана . Жюри на основе онлайн-конференций и контрольных визитов выбрали победителей в 37 номинациях, среди которых были «Оператор года», «Менеджер года», «Лучшая команда контроля и оценки качества», «Лучшая программа обучения и развития персонала» и другие.

В номинации «Лучшая служба по работе с обратной связью» победителем названа команда Voice of Customer Cамсунг Электроникс, а служба заботы о клиентах УБРиР удостоилась высокого одобрения жюри.

«Мы тщательно анализируем все клиентские обращения: именно они во многом позволяют нам определить свои «зоны роста» и меняться к лучшему. И мы видим, что количество клиентов, довольных качеством нашей работы, растет», — отметила управляющий директор центра развития сервиса розничного бизнеса банка Майя Кантор.