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Госадмтехнадзор возбудил дело в отношении владельца собак из Дедовска
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Госадмтехнадзор возбудил дело в отношении владельца собак из Дедовска 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В подмосковном Дедовске завели административное дело на собаковода, выгуливающего своих животных без поводков и намордников, на него пожаловались жители города, сообщила в пятницу начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.
На текущей неделе в Дедовске инспекторы Госадмтехнадзора совместно с представителями полиции и общественниками провели мероприятие по соблюдению требования статьи 66 закона Московской области «О благоустройстве в Московской области», которая устанавливает правила выгула собак. Ранее в ведомство поступило обращение от соседей местной жительницы, занимающейся разведением собак. В нем говорилось, что собаки постоянно выгуливаются без поводков и намордников, чем создают угрозу жителям, в частности, маленьким детям.
«Женщине-собаководу, владеющей четырьмя собаками, инспекторы и участковые полицейские разъяснили обязательность соблюдения, установленных законодательством правил выгула домашних животных. По итогам проведенной встречи в отношении хозяйки собак возбуждено дело об административном правонарушении», — сказала Витушева.
Она добавила, что Госадмтехнадзор Московской области продолжает работу по информированию населения о правилах выгула домашних животных, а также, об ответственности за нарушения указанных правил.
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