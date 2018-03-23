Госадмтехнадзор возбудил дело в отношении владельца собак из Дедовска

Татьяна Витушева. В подмосковном Дедовске завели административное дело на собаковода, выгуливающего своих животных без поводков и намордников, на него пожаловались жители города, сообщила в пятницу начальник Госадмтехнадзора Московской области

На текущей неделе в Дедовске инспекторы Госадмтехнадзора совместно с представителями полиции и общественниками провели мероприятие по соблюдению требования статьи 66 закона Московской области «О благоустройстве в Московской области», которая устанавливает правила выгула собак. Ранее в ведомство поступило обращение от соседей местной жительницы, занимающейся разведением собак. В нем говорилось, что собаки постоянно выгуливаются без поводков и намордников, чем создают угрозу жителям, в частности, маленьким детям.

«Женщине-собаководу, владеющей четырьмя собаками, инспекторы и участковые полицейские разъяснили обязательность соблюдения, установленных законодательством правил выгула домашних животных. По итогам проведенной встречи в отношении хозяйки собак возбуждено дело об административном правонарушении», — сказала Витушева.

Она добавила, что Госадмтехнадзор Московской области продолжает работу по информированию населения о правилах выгула домашних животных, а также, об ответственности за нарушения указанных правил.