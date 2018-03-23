Эксперт: Голодающая Савченко выигрывает у власти

Соответствующий комментарий он дал изданию Ukraina.ru.

«Пока коммуникационно власть проигрывает в деле Савченко вчистую. Те люди, которые вчера сделали ее героем, сегодня втаптывают ее в грязь. У людей возникает ощущение, что они находятся в сумасшедшем доме», — отметил Золотарев.

По его словам, даже убедительные доказательства вины нардепа не заставят многих украинцев встать на сторону власти.

«Савченко оказывается вне формата «терок» и «договорняков» и выглядит гораздо более натурально, чем ее обвинители. Несмотря на то, что генпрокурор вчера в Раде явил, казалось бы, железобетонные аргументы, все они разбиваются о лед недоверия к крайне непопулярной власти. Найди Луценко еще более вопиющие аргументы и доказательство, в глазах обывателя это не произведет сильного эффекта», — подчеркнул Золотарев.