Эксперт: Голодающая Савченко выигрывает у власти 

Соответствующий комментарий он дал изданию Ukraina.ru.
«Пока коммуникационно власть проигрывает в деле Савченко вчистую. Те люди, которые вчера сделали ее героем, сегодня втаптывают ее в грязь. У людей возникает ощущение, что они находятся в сумасшедшем доме», — отметил Золотарев.
По его словам, даже убедительные доказательства вины нардепа не заставят многих украинцев встать на сторону власти.
«Савченко оказывается вне формата «терок» и «договорняков» и выглядит гораздо более натурально, чем ее обвинители. Несмотря на то, что генпрокурор вчера в Раде явил, казалось бы, железобетонные аргументы, все они разбиваются о лед недоверия к крайне непопулярной власти. Найди Луценко еще более вопиющие аргументы и доказательство, в глазах обывателя это не произведет сильного эффекта», — подчеркнул Золотарев.
В данный момент идет суд по мере пресечения народному депутату Надежде Савченко, которую подозревают в подготовке госпереворота. Вчера Верховная Рада сняла с нее неприкосновенность и разрешила арестовать, после чего Савченко доставили в СИЗО.