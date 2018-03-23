В Костроме появилось новое управление

В администрации Костромы появился новый отраслевой орган, узнал KOSTROMA.TODAY. Управление опеки и попечительства начнет свою работу с 1 апреля.

«Основными целями и задачами управления опеки и попечительства является своевременное выявление, защита прав и законных интересов лиц, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, а также находящихся под опекой или попечительством», — говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Кроме того, специалисты нового управления будут следить за опекунами и попечителями, а также работой организаций, в которые помещены недееспособные или не полностью дееспособные костромичи.

Также управление займется контролем за сохранностью и управлением имущества людей, которые находятся под опекой.

Управление опеки и попечительства администрации города Костромы будет работать по адресу: город Кострома, площадь Конституции, д. 1. Время работы: с 9 до 18 часов в рабочие дни.

Сейчас обсуждается вопрос, кто возглавит новый отраслевой орган.