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В Казани возобновляются продуктовые ярмарки
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В Казани возобновляются продуктовые ярмарки 

Казанский Портал 1 час назад
В Казани открывается сезон еженедельных сельскохозяйственных ярмарок. Старт будет дан завтра, сообщает пресс-служба Минсельхоза РТ.
Ярмарки будут проходить на 10 площадках:
— Авиастроительный район — территория магазина «Бахетле» по ул. Ленинградская, 27;
— Вахитовский район — площадка за Чеховским рынком и площадка перед сквером Тинчурина;
— Кировский район — территория перед торговым центром «Ягодная Слобода» и перед ДК «Железнодорожников» по адресу ул. Ильича, 1;
— Московский район — площадка у Московского рынка со стороны улиц Энергетиков и Усманова;
— Ново-Савиновский район — площадка на парковке ТЦ «Бахетле» по пр. Ямашева, 71а;
— Приволжский район — площадка перед КЦ «Чулпан» по пр. Победы, 48а;
— Советский район — агропромышленный парк «Казань» и в Дербышках по ул. Липатова,7.
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