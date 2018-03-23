В Казани возобновляются продуктовые ярмарки

РТ. Казани открывается сезон еженедельных сельскохозяйственных ярмарок. Старт будет дан завтра, сообщает пресс-служба Минсельхоза

Ярмарки будут проходить на 10 площадках:

— Авиастроительный район — территория магазина «Бахетле» по ул. Ленинградская, 27;

— Вахитовский район — площадка за Чеховским рынком и площадка перед сквером Тинчурина;

— Кировский район — территория перед торговым центром «Ягодная Слобода» и перед ДК «Железнодорожников» по адресу ул. Ильича, 1;

— Московский район — площадка у Московского рынка со стороны улиц Энергетиков и Усманова;

— Ново-Савиновский район — площадка на парковке ТЦ «Бахетле» по пр. Ямашева, 71а;

— Приволжский район — площадка перед КЦ «Чулпан» по пр. Победы, 48а;

— Советский район — агропромышленный парк «Казань» и в Дербышках по ул. Липатова,7.

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