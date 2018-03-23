В Самаре открылась II Школа «Том Сойер Фест»

В пятницу, 23 марта, в Самаре открылась II Школа фестиваля восстановления исторической среды « Том Сойер Фест», сообщает администрация областного центра.

Санкт-Петербург, Казань, Северодвинск и Тюмень. Перенять опыт Самары по сохранению облика исторического центра приехали активисты из 30 городов, включая Москву

Участников школы в первый день ее работы поприветствовала глава Самары Елена Лапушкина : «Для меня крайне важно, что „Том Сойер Фест“ родился именно на самарской земле и я очень рада, что он получил такое широкое распространение. Этот фестиваль смог объединить людей неравнодушных, тех, кому важна история, тех, кто хочет оставить свой след в преображении наших городов. Дорогие друзья, я всем нам желаю жить в уютных, комфортных, светлых городах. И чтобы, проходя по улицам родного города и любуясь его красотами, мы с гордостью могли сказать: „Здесь есть мой труд, здесь есть моя идея, здесь есть моя душа“.

Говоря об истории фестиваля, его создатели отметили, что началось все с простого желания помочь городу сохранить его уникальный историко-архитектурный облик. Постепенно к команде волонтеров стало подключаться все больше неравнодушных горожан и меценатов, в результате чего за три года работы только в Самаре удалось отреставрировать фасады 11 зданий.

»Администрация Самары всегда принимала живое участие и поддерживала «Том Сойер Фест», начиная с первого дня его существования. Откровенно говоря, стартовать тогда, в 2015 году, нам помогла субсидия, выделенная городом», — сказала директор СРОО «За информационное общество» Анастасия Кнор.