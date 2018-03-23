Платформу для скейт-парка начнут собирать в Струковском саду после оттепели

Самаре подрядчики скоро приступят к завершающей стадии реконструкции Струковского сада.

— Мы уверены, что работники выполнят свои обязательства в установленный срок, до конца апреля, — сообщил руководитель департамента городского хозяйства и экологии Андрей Семенов

Сейчас строители занимаются ремонтом входов и установкой летней эстрадной сцены. Когда растает снег, специалисты уложат зеленый газон и начнут собирать платформу для скейт-парка. Площадку для катания на досках и велосипедах BMX установят на месте снесенного бассейна «Чайка».

Струковский сад закрыли на ремонт в конце мая. По ходу работ пришлось вносить некоторые изменения. В частности, пешеходные дорожки решили переделать из-за слишком большого уклона.

Аллеи парка украсили белоснежными беседками, а тротуары замостили плиткой. Также подрядчики отремонтировали два фонтана — «Мальчик и девочка» и «Грот».