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Катя Лель объявила о возвращении на эстраду
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Катя Лель объявила о возвращении на эстраду 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Катя Лель исчезла из поля зрения поклонников пару лет назад. Многие сочли, что это очень большой перерыв и стали забывать имя артистки. Сама же певица не считает этот период времени таким уж долгим. Она отметила, что не выступала всего два года, но обещает исправиться. В этом году она готовится к триумфальному возвращению на сцену и осенью представит большую программу в «Крокусе».
Она отметила, что на постановку шоу ушло много средств, но она всегда рассчитывала только на себя. Главное, чтобы человеку давали возможность делать то, что ему по душе.
Катя Лель пожаловалась, что ей на протяжении многих лет не давали работать в любимой профессии, запрещали и всячески вредили. «Но я верю, что справедливость восторжествует и я вернусь на то место на эстраде, где и была, где и должна быть», — заявила артистка. Она также добавила, что сумела простить тех, кто ее не задвигал, так как уверена, что все равно исполнит ту миссию, для которой была рождена.
Говоря о своем творчестве, певица отметила, что любит все свои композиции. Однако сложность заключается в том, что когда задаешь определенный уровень, то зритель ожидает и впредь подобных песен, а это не всегда получается, пишет сайт Dni.ru.
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