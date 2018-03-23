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Видео: В Ирландии найдены артефакты XII века
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Видео: В Ирландии найдены артефакты XII века 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В Ирландии при строительстве гостиницы в Дублине были обнаружены артефакты XII-XIV веков, включая камень с изображением вооруженного всадника. Об этом сообщает The Journal.
Отель прошлой осенью начали строить на западе Дублина. Тогда рабочие и наткнулись на остатки средневековых сооружений. На место вызвали сотрудников городской археологической службы.
За прошедший период они обнаружили остатки девяти построек XII-XIV веков. Пять из них, предположительно, использовались для содержания животных, а одно было кожевенной мастерской. Также найдено много артефактов.
Особое внимание ученых привлек камень с изображением вооруженного щитом и мечом всадника и двух птиц, одна из которых находится над головой человека. Артефакт датируется XII веком. Кроме того, обнаружены фрагменты кувшинов, кожаная обувь, деревянная чаша и ложка, ключ из медного сплава и другие предметы.
По окончании археологических работ артефакты будут переданы в Национальный музей Ирландии.
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