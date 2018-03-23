Видео: В Ирландии найдены артефакты XII века

Ирландии при строительстве гостиницы в Дублине были обнаружены артефакты XII-XIV веков, включая камень с изображением вооруженного всадника. Об этом сообщает The Journal.

Отель прошлой осенью начали строить на западе Дублина. Тогда рабочие и наткнулись на остатки средневековых сооружений. На место вызвали сотрудников городской археологической службы.

За прошедший период они обнаружили остатки девяти построек XII-XIV веков. Пять из них, предположительно, использовались для содержания животных, а одно было кожевенной мастерской. Также найдено много артефактов.

Особое внимание ученых привлек камень с изображением вооруженного щитом и мечом всадника и двух птиц, одна из которых находится над головой человека. Артефакт датируется XII веком. Кроме того, обнаружены фрагменты кувшинов, кожаная обувь, деревянная чаша и ложка, ключ из медного сплава и другие предметы.

По окончании археологических работ артефакты будут переданы в Национальный музей Ирландии.