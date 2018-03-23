Что делать в марте на приусадебном участке?

Март — самое время посмотреть, как деревья и кустарники вашего садового участка перенесли зиму.

Весна приходит крадучись, осторожно и неуверенно. Потому что зима ещё сильна, и дорогу уступать не спешит. Что делать в эти дни дачнику?

Март — самое время посмотреть, как деревья и кустарники вашего садового участка перенесли зиму.

Если есть снег вокруг штамбов молодых деревьев, его надо притоптать. Талая вода выгоняет грызунов из нор, и вероятность повреждения ими коры молодых плодовых деревьев возрастает. Если мыши нанесли вред яблоням, специалисты рекомендуют делать сложные прививки.

Не все любители обладают умением ювелирно работать, совершая эту операцию. Но выход есть. Сильно окольцованные мышами деревья полностью спиливают ниже места повреждения. Образованный пень аккуратно зачищают острым ножом (во избежание рваных ран) и обмазывают торец садовым варом, пластилином или густой краской.

Весной за счёт мощной корневой системы из спящих почек на оставшейся коре пойдут в рост очень сильные побеги. В случаях, когда повреждения на деревьях бывают не сплошными, а только частичными, вполне достаточно будет обмазать их одним из названных выше материалов.

Только не откладывайте эту работу: под весенним солнцем повреждённые места быстро подсыхают и это отрицательно сказывается на их зарастании. После нанесения садового вара рану можно прикрыть черной пленкой. Под ней она заживает быстрее.

Если штамб и основания скелетных ветвей у деревьев яблони осенью не были защищены от повреждения солнечными лучами, сделайте эту работу в марте. Приготовьте раствор извести (на 10 л воды 2,5 кг извести, 1 кг глины и 0,3 кг медного купороса) и нанесите на стволы и ветки.

Как только дневная температура поднимется выше нуля, надо приступить к обрезке плодовых деревьев. Помните, что загущенный сад не плодоносит. Начинают с более взрослых деревьев, так как плодовые почки на них распускаются раньше листовых.

В первую очередь удаляют сухие, больные и поломанные ветки. Все срезы крупнее двух см в диаметре закрашивают охрой или железистым суриком, разведённым натуральной олифой.

При обрезке удаляют и сжигают тонкие веточки с кладками кольчатого шелкопряда, зимующие гнёзда боярышницы (несколько листьев, спутанные паутиной). Не выбрасывайте крупные ветки. Разрубив их на отрезки длиной 20-25 см, вы можете позднее использовать их для устройства скрытого дренажа и этим улучшить почву.

В марте освободите деревья от рубероида и другой защиты.

Обрезки и формирования требуют и кусты ягодных культур. Одновременно нарежьте однолетние побеги у здоровых, урожайных кустов чёрной, красной и белой смородины для размножения одревесневшими черенками (если эта работа не была выполнена в сентябре).

При обрезке чёрной смородины удалите ветви, повреждённые стеклянницей. Они хрупкие, середина выедена и заполнена тёмными выделениями.