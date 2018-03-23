Россия — Бразилия. Как подготовиться к походу на матч

Стадион «Лужники» в официальном Телеграм-канале представил список рекомендаций для болельщиков, которые собираются посетить контрольный матч между сборными России и Бразилии . Любителям футбола рекомендовано одеться теплее.

"Очень важно правильно подготовиться к походу нам матч, — говорится в сообщении «Лужников». — Не забудьте взять билет, одевайтесь теплее. Погода не радует — за окном снег с дождем. Поэтому стоит тщательно подойти к выбору зонтика — на территорию стадиона можно пронести маленький зонт (не более 25 см в закрытом виде). Обращаем ваше внимание, что к проносу на стадион запрещены большие сумки и рюкзаки, жидкости в емкостях более 100 мл и еда, огнеопасные и пиротехнические вещества или изделия, колющие и режущие предметы. Если у вас нет возможности оставить дома какие-то из запрещенных к проносу предметов, на территории спорткомплекса будут работать камеры хранения. Они будут расположены рядом с входными павильонами 1 и 3".

Список запрещенных к проносу предметов и веществ:

Запрещенные предметы: ​​— оружие любого типа, в том числе самообороны, боеприпасы или составные части огнестрельного оружия; устройства и изделия, в том числе самодельного изготовления, не являющиеся пиротехникой, применяющиеся для разбрасывания, распыления различных материалов и веществ (пневмохлопушки); — лекарственные препараты более 1 упаковки более 7 различных наименований (в любой форме (в т. ч. аэрозолях, каплях, шприцах и т.п.) в заводской фабричной упаковке) и средства медицинского назначения; — материалы экстремистского, оскорбительного или дискриминационного характера; — рекламные материалы любого рода; — громоздкие предметы и сумки, габаритами более 75 см по сумме трех измерений; скутеры, не предназначенные для перевозки МГН — продукты питания и напитки, в том числе алкогольные; — колющие или режущие предметы, ножи, иное холодное оружие; — аэрозольные баллончики; — рабочие инструменты; — стеклянные контейнеры и бутылки; — термосы и фляги; — спортинвентарь и спортивное оборудование, включая велосипеды, скейты и самокаты; — радиоэлектронные средства и высокочастотные устройства; — телевизионное и телекоммуникационное оборудование; — материалы экстремистского, оскорбительного или дискриминационного характера; — рекламные материалы любого рода; — флаги и баннеры размером более 2х1,5 м; — любые предметы, внешне напоминающие запрещенные предметы или их копии и аналоги; — предметы с товарными знаками или другими видами рекламных знаков или информации; — музыкальные инструменты и духовые приспособления для извлечения звуков (в том числе вувузелы); — движущиеся и планирующие летательные аппараты и их модели (планеры, дроны, воздушные змеи и т.д.); — маски, шлемы, а также любые иные средства маскировки или предметы, специально предназначенные для затруднения установления личности; — бумажные рулоны или бумага в пачках; — устройства, используемые в целях записи, передачи, потоковой передачи, загрузки, публикации в интернете или иного распространения звука, видео— или фотоизображений, описаний, данных, результатов Матча или статистических данных о нем с использованием любого способа передачи, а также через любые носители или платформы, включая существующие и будущие медийные технологии, если данные действия производятся в коммерческих целях; — зонты длиной свыше 25 см в закрытом состоянии; — любые предметы, внешне напоминающие запрещенные предметы или их копии и аналоги.

На стадион нельзя проходить с любыми животными, кроме собак-проводников, при наличии ветеринарного документа, с отметками о прививках, сделанных в срок, а также документа установленного образца на собаку— проводника.

Проход на арену с детскими колясками (трость, прогулочная) разрешен. Персонал попросит вас разместить их в специальных камерах хранения.

Запрещенные вещества: — взрывчатые вещества, средства взрывания и предметы, ими начиненные; — огнеопасные и пиротехнические вещества или изделия; — горючие жидкости, горючие газы; — сжатые и сжиженные газы; — легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, горючие газы; — ядовитые, отравляющие или едко пахнущие вещества; — воспламеняющиеся твердые вещества; — окисляющие вещества и органические перекиси; — токсичные вещества, радиоактивные материалы и коррозирующие вещества; — наркотические, психотропные и токсические вещества, их прекурсоры, в том числе в виде лекарственных средств; — красящие вещества; — любые сыпучие вещества; — жидкости в емкостях более 100 мл; — иные вещества, изделия, предметы, в том числе самодельного изготовления, использование которых может привести к задымлению, воспламенению.