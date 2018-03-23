Первый серийный Boeing 737 MAX 9 передан заказчику

Концерн Boeing и Lion Air Group 21 марта в Сиэтле торжественно отметили поставку первого серийного узкофюзеляжного самолета 737 MAX 9. Его пользователем станет тайская авиакомпания Lion Air. Авиалайнер Boeing 737 MAX 9 приспособлен для перевозки 220 пассажиров, а его максимальная дальность полета составляет 6575 км. «737 MAX 9 идеально подходит для нашей развивающейся деловой активности в Таиланде . Семейство Boeing 737 с самого начала нашей деятельности служило ее основой, а теперь мы воспользуемся дополнительной пассажировместимостью, чтобы увеличить сеть сообщений и добавить новые рейсы в Бангладеш Китай и Индию», — сказал капитан Дарсито Хендро Септро, генеральный директор Thai Lion Air. Lion Air Group стала первым клиентом, заказавшим самолеты 737 MAX 9, а также первой на свете, которая ввела в эксплуатацию модель 737 MAX 8. Группа взяла на себя обязательство приобрести 201 авиалайнера Boeing 737 MAX, в том числе 50 самых больших MAX 10.

«Lion Air Group является образцовым примером того, как семейство 737 MAX обеспечивает наилучшие решения использования флота узкофюзеляжных авиалайнеров. Lion Air Group сможет извлечь пользу не только из увеличенной дальности полета и пассажировместимости семейства 737 MAX, но также из его экономичности и надежности», — сказал генеральный директор Boeing Commercial Airplanes Кевин МакКалистер.