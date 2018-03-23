Госдума поддержала проект об ответственности за нарушение антитеррористической защищенности объектов

Депутаты Госдумы в ходе заседания приняли в первом чтении правительственный законопроект о введении ответственности за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов.

«Законопроектом предусмотрено дополнение КоАП новой ст. 20.35, устанавливающей ответственность за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), включая места массового пребывания людей, а равно воспрепятствование соблюдению указанных требований лицами, на которых в соответствии с законодательством РФ возложена обязанность выполнения таких требований, если эти действия не содержат признаков уголовно-наказуемого деяния», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В соответствии с документом предусматривается, что полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях данной категории наделяются должностные лица органов внутренних дел , федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области безопасности РФ, его территориальных органов, а также должностные лица федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции в сфере деятельности войск национальной гвардии РФ.

Рассмотрение дел об административных правонарушениях по данной статье предлагается возложить на судей.

Законопроектом предусматривается ответственность в виде штрафов для граждан от 3 тыс. до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб. (или дисквалификация до трех лет), для юридических лиц — от 100 тыс. до 500 тыс. руб.