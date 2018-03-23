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В Казани запустят производство субстанций для пересадки органов
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В Казани запустят производство субстанций для пересадки органов 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Глава республики Татарстан в рамках рабочего визита в Швейцарию посетил штаб-квартиру фармацевтической компании Ferring, сообщает пресс-служба Минниханова.
Президента проинформировали о новом проекте «Север» по организации производства активных фармацевтических субстанций. По предложению Казанского федерального университета уже подобрана потенциальная площадка в Казани. В рамках проекта производственный центр будет оснащен лабораторным и опытно-промышленным оборудовании для производства на первом этапе трех активных фармацевтических субстанций, в том числе — для обеспечения пересадки органов и тканей.
«Данные субстанции в России до настоящего времени не производятся. На данном этапе ведутся предпроектные работы. Предусматривается опытный участок для учебно-производственной практики КФУ. Запуск производства планируется в 2021-2022 годах», — говорится в сообщении.
Отметим, что в республике Ferring представлен компанией «Нанофарма-Девелопмент». Ее производственный комплекс расположен на территории технополиса «Химград». Производство первой промышленной партии препарата для нужд трансплантологии было осуществлено в III квартале 2017 года.
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