Летчики Северного флота провели бой в сложных метеоусловиях Арктики

Летчики палубной авиации Северного флота уничтожили условного противника в воздушном бою в сложных метеорологических условиях Арктики.

В тренировке участвовали экипажи истребителей МиГ-29К. Летчики выполнили упражнения по взлету и посадке, оттачивали мастерство сложного пилотажа, тактических приемов по перехвату и атаке воздушной цели, действуя на различных высотах, — сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан первого ранга Вадим Серга . — Занятия проходили как днем, так и в ночное время.

Всего в воздух было поднято 8 истребителей МиГ-29К. По словам Вадима Серги, флотские истребители несут круглосуточное боевое дежурство и способны в считанные минуты подняться в небо.