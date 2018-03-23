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Летчики Северного флота провели бой в сложных метеоусловиях Арктики
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Летчики Северного флота провели бой в сложных метеоусловиях Арктики 

Российская Газета 38 минут назад
Фото: Российская Газета
Летчики палубной авиации Северного флота уничтожили условного противника в воздушном бою в сложных метеорологических условиях Арктики.
В тренировке участвовали экипажи истребителей МиГ-29К. Летчики выполнили упражнения по взлету и посадке, оттачивали мастерство сложного пилотажа, тактических приемов по перехвату и атаке воздушной цели, действуя на различных высотах, — сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан первого ранга Вадим Серга. — Занятия проходили как днем, так и в ночное время.
Всего в воздух было поднято 8 истребителей МиГ-29К. По словам Вадима Серги, флотские истребители несут круглосуточное боевое дежурство и способны в считанные минуты подняться в небо.
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