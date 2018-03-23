В Ярославле электрик упал с чердака в старом доме, провалившись сквозь гнилые перекрытия

Мужчина падал с высоты почти трёх метров. На гулкий удар и жуткий крик выбежали из квартир второго подъезда соседи. Трагедия произошла в доме №34 посёлка Завода 50 в Заволжском районе Ярославля , куда бабушка вызвала электрика, чтобы починить телевизор.

Рабочий ушёл на чердак, чтобы что-то настроить.

— Человек закричал очень сильно. И послышался глухой удар, — рассказала с ужасом пенсионерка, живущая на первом этаже дома.

Соседи тут же побежали вызвать скорую мужчине, лежащему на каменном полу. Электрика, на вид которому около 30 лет, пенсионерка вызывала из компании «Волна Сервис». Мужчину вынесли на носилках и увезли в больницу с серьёзной травмой спины.