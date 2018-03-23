В детском приюте Кыштыма педагогами работали уголовники

Прокуратура города Кыштыма проверила исполнение закона о соблюдении безопасных условий для несовершеннолетних в учреждениях с круглосуточным пребыванием детей. Об этом «АиФ-Челябинск» сообщили в пресс-службе прокуратуры по Челябинской области.

В ходе проверки вскрыты многочисленные нарушения законодательства. Так, у 13 сотрудников МУСО ЦПД «Горизонт» были допущены к работе с несовершеннолетними при отсутствии сведений о наличии (отсутствии) судимости, а у трех педагогов оказалось наличие уголовной судимости.

«В соответствии со ст. 351.1 и 331 Трудового кодекса РФ к трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против общественной безопасности; за иные умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления", — прокомментировали ситуацию в надзорном ведомстве.

В результате рассмотрения актов прокурорского реагирования, один сотрудник отстранен от должности, двое уволены по собственному желанию».