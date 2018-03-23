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В детском приюте Кыштыма педагогами работали уголовники
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В детском приюте Кыштыма педагогами работали уголовники 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Прокуратура города Кыштыма проверила исполнение закона о соблюдении безопасных условий для несовершеннолетних в учреждениях с круглосуточным пребыванием детей. Об этом «АиФ-Челябинск» сообщили в пресс-службе прокуратуры по Челябинской области.
В ходе проверки вскрыты многочисленные нарушения законодательства. Так, у 13 сотрудников МУСО ЦПД «Горизонт» были допущены к работе с несовершеннолетними при отсутствии сведений о наличии (отсутствии) судимости, а у трех педагогов оказалось наличие уголовной судимости.
«В соответствии со ст. 351.1 и 331 Трудового кодекса РФ к трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против общественной безопасности; за иные умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления", — прокомментировали ситуацию в надзорном ведомстве.
В результате рассмотрения актов прокурорского реагирования, один сотрудник отстранен от должности, двое уволены по собственному желанию».
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