Профессиональный забойщик скота зарезал 43-летнего рязанца

По предварительным данным, в одном из домов по Кооперативному переулку пьянствовали три человека — двое мужчин и женщина. Как говорят очевидцы, компания гуляла с 8 марта.

«Мы только начали заниматься делом, поэтому доподлинно еще ничего неизвестно, — рассказывает старший следователь Кораблинского МСО СУ СК России по Рязанской области Андрей Птицын. — По предварительным данным, произошла ссора, потерпевший бросил телефон в сторону подозреваемого. Тот сделал ему замечание. Потом хозяин дома якобы бросился с кулаками, и получил ножом в грудь. Повторюсь, это всё еще очень предварительно, так как допросов еще не было. Да и жена подозреваемого говорит, что хозяин дома приставал к ней. Всё это еще нужно проверить, ждем, когда участники застолья протрезвеют».

Известно, что подозреваемый в убийстве 27-летний местный житель ранее судим, был профессиональным забойщиком скота, и убил приятеля как раз специальным ножом с одного удара.