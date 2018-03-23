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Профессиональный забойщик скота зарезал 43-летнего рязанца
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Профессиональный забойщик скота зарезал 43-летнего рязанца 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
Вечером 22 марта в поселке Ухолово обнаружили тело 43-летнего хозяина дома, сообщили RZN.AIF.RU в Кораблинском МСО СУ СК России по Рязанской области.
По предварительным данным, в одном из домов по Кооперативному переулку пьянствовали три человека — двое мужчин и женщина. Как говорят очевидцы, компания гуляла с 8 марта.
«Мы только начали заниматься делом, поэтому доподлинно еще ничего неизвестно, — рассказывает старший следователь Кораблинского МСО СУ СК России по Рязанской области Андрей Птицын. — По предварительным данным, произошла ссора, потерпевший бросил телефон в сторону подозреваемого. Тот сделал ему замечание. Потом хозяин дома якобы бросился с кулаками, и получил ножом в грудь. Повторюсь, это всё еще очень предварительно, так как допросов еще не было. Да и жена подозреваемого говорит, что хозяин дома приставал к ней. Всё это еще нужно проверить, ждем, когда участники застолья протрезвеют».
Известно, что подозреваемый в убийстве 27-летний местный житель ранее судим, был профессиональным забойщиком скота, и убил приятеля как раз специальным ножом с одного удара.
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