В МИД назвали необоснованными обвинения в причастности ко взлому сети правительства Германии 

Россия считает, что обвинения в причастности ко взлому компьютерной сети правительства Германии являются необоснованными. Об этом на брифинге заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Артём Кожин. «Обращаем внимание на возобновившуюся в ФРГ шумиху и муссируемые в её рамках тезисы о причастности России к якобы имевшему место взлому некими российскими хакерами компьютерно-коммуникационной системы правительства Германии», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее в Германии заявляли, что хакеры, якобы связанные с Россией, атаковали серверы бундестага в 2015 году и информационную систему ОБСЕ в ноябре 2016-го.