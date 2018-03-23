Ещё
В МИД назвали необоснованными обвинения в причастности ко взлому сети правительства Германии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В МИД назвали необоснованными обвинения в причастности ко взлому сети правительства Германии 

RT на русском 1 час назад
Россия считает, что обвинения в причастности ко взлому компьютерной сети правительства Германии являются необоснованными. Об этом на брифинге заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Артём Кожин. «Обращаем внимание на возобновившуюся в ФРГ шумиху и муссируемые в её рамках тезисы о причастности России к якобы имевшему место взлому некими российскими хакерами компьютерно-коммуникационной системы правительства Германии», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее в Германии заявляли, что хакеры, якобы связанные с Россией, атаковали серверы бундестага в 2015 году и информационную систему ОБСЕ в ноябре 2016-го.
RT на русском: последние новости
Роспотребнадзор не выявил превышения концентрации вредных веществ в Волоколамске В МВД России исключили возможность автоматического продления водительских прав Верховный суд признал законным приказ ФСБ о дешифровке сообщений в Telegram
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин обратился к нации503
Вернем летнее время
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды52
Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова66
Путин выступит со срочным обращением350
Видео
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
06:11
Путин выступит со срочным обращением
Политика
07:55
Вернем летнее время
Общество
00:20
Кубань накрыло желтым снегом
Погода Происшествия
01:00
«Им к виску приставили револьвер, и у Мэй истерика»
Политика Статьи
04:23
Парк с прудом и пляжем появится у метро «Селигерская»
Новости Москвы
01:52
Памфилова: выборы президента РФ прошли открыто
Политика
00:49
На Трампа надвигается «порноураган»
США Статьи
00:31
АПЛ США бросают вызов России в Арктике
Оружие Статьи
08:27
Раскрыты секретные подробности о новом оружии России
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение