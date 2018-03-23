Аэрозольные пушки начали работать на полигоне «Ядрово»

Пушки будут обрабатывать полигон в течение двух недель. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин, его цитирует пресс-служба правительства региона.

Хромушин рассказал, что первую пушку запустили на полигоне минувшей ночью. В течение двух недель дважды в день пушки будут обрабатывать полигон специальным раствором, отмечается в сообщении.

На полигоне также будет работать поливомоечная машина, с помощью которой будут заливать разлом полигона в случае выбросов газа.

Напомним, полигон «Ядрово» планируется закрыть на следующей недели и начать его активную рекультивацию.