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Аэрозольные пушки начали работать на полигоне «Ядрово»
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Аэрозольные пушки начали работать на полигоне «Ядрово» 

Вести Подмосковья 1 час назад
Фото: Вести Подмосковья
Пушки будут обрабатывать полигон в течение двух недель. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин, его цитирует пресс-служба правительства региона.
Хромушин рассказал, что первую пушку запустили на полигоне минувшей ночью. В течение двух недель дважды в день пушки будут обрабатывать полигон специальным раствором, отмечается в сообщении.
На полигоне также будет работать поливомоечная машина, с помощью которой будут заливать разлом полигона в случае выбросов газа.
Напомним, полигон «Ядрово» планируется закрыть на следующей недели и начать его активную рекультивацию.
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