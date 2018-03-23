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Клычков защитит права орловских потребителей при помощи Стратегии
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Клычков защитит права орловских потребителей при помощи Стратегии 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Врио губернатора утвердил Стратегию по обеспечению защиты прав потребителей в Орловской области на 2018–2021 годы, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Одной из основных задач Стратегии является повышение уровня правовой грамотности, формирование у жителей региона навыков рационального потребительского поведения и повышение социальной ответственности и правовой грамотности у субъектов потребительского рынка.
В рамках реализации Стратегии в Орловской области планируется создание системы оперативного обмена информацией в системе органов в сфере защиты прав потребителей. Органы государственной власти будут оказывать всестороннее содействие органам местного самоуправления и общественным организациям по защите прав потребителей.
Согласно документу, планируется подготовка и повышение квалификации кадров, работающих в сфере защиты прав потребителей.
В план реализации Стратегии также вошли мероприятия по информационно-аналитическому сопровождению системы защиты прав потребителей. На сайте правительства области и сайтах органов местного самоуправления появится раздел «Защита прав потребителей».
В рамках реализации программы будут организованы семинары для работников потребительского рынка и предусмотрена популяризация основ законодательства в сфере защиты прав потребителей среди учащихся школ региона.
Сообщение Клычков защитит права орловских потребителей при помощи Стратегии появились сначала на РИА 57.
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