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Тюменский тепличный комбинат очистил канал от токсичного льда
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Тюменский тепличный комбинат очистил канал от токсичного льда 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Тепличный комбинат «ТюменьАгро» очистил загрязненный мелиоративный канал в районе деревни Молчаново. Предприятие за свой счет вывезло грязный лёд на полигон.
В конце января 2018 года местные жители сообщили в соцсетях о том, что вода в мелиоративном канале окрасилась в красно-оранжевый цвет. Позже на место приехали специалисты Росприроднадзора. Выяснилось, что ООО «Тепличный комбинат „ТюменьАгро“ осуществлял сброс сточных вод. Никаких разрешительных документов на это у предприятия не было. Комбинат оштрафовали на 50 тысяч рублей и обязали провести зачистку загрязненного места. Предприятие вывезло на полигон 18840 кубометров загрязненного льда. На зачистку потратили 10 миллионов рублей. Компания „ТюменьАгро“ занимается выращиванием томатов, огурцов и салатной продукции. Территория комплекса — 17 гектаров. Годовой объем теплицы — 13 тысяч тонн. — Сброс сточных вод в водный объект прекращён. Предприятие выполняет работы по обеспечению качественной очистки образующихся сточных вод и использованию в дальнейшем замкнутого цикла водоснабжения, — заявили в пресс-службе Управления Росприроднадзора по Тюменской области. В конце января в растаявших пробах эксперты обнаружили экстремальные показатели загрязнения железом, фосфором, марганцем, нитратами и органикой. Сейчас мелиоративный канал чист, но специалисты Росприродназдора будут наблюдать за его состоянием после таяния снега.
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