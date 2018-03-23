Попытка взорвать пост ГИБДД обошлась петербуржцам почти в 40 лет колонии

Петербуржцы получили почти 40 лет колонии на двоих за попытку взорвать пост ГИБДД , сообщает объединенная пресс-служба судов города. Приговор злоумышленникам был вынесен в Северной столице накануне.

Как установил Санкт-Петербургский городской суд, в 2010 году Антон Головырцев и Николай Мотовилов приобрели два самодельных взрывных устройства на основе 50-мм осколочной мины. В течение четырех лет один подельников хранил бомбы в своей квартире, а спустя пять лет злоумышленники решили устроить взрыв с жертвами.

Целью подрывников стал пост ГИБДД рядом с Кантемировским мостом. В марте 2015 года они заложили на пост взрывное устройство в коробке из-под сока, но бомба не сработала и позже была обезврежена саперами.

В октябре того же года злоумышленники повторили попытку подрыва. Они заложили взрывное устройство рядом с постом ГИБДД на Кантемировской улице, но вместо полицейских на бомбе подорвалась пенсионерка, проходившая мимо. Пожилая женщига получила серьезные травмы.