Ещё
Попытка взорвать пост ГИБДД обошлась петербуржцам почти в 40 лет колонии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Попытка взорвать пост ГИБДД обошлась петербуржцам почти в 40 лет колонии 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Петербуржцы получили почти 40 лет колонии на двоих за попытку взорвать пост ГИБДД, сообщает объединенная пресс-служба судов города. Приговор злоумышленникам был вынесен в Северной столице накануне.
Как установил Санкт-Петербургский городской суд, в 2010 году Антон Головырцев и Николай Мотовилов приобрели два самодельных взрывных устройства на основе 50-мм осколочной мины. В течение четырех лет один подельников хранил бомбы в своей квартире, а спустя пять лет злоумышленники решили устроить взрыв с жертвами.
Целью подрывников стал пост ГИБДД рядом с Кантемировским мостом. В марте 2015 года они заложили на пост взрывное устройство в коробке из-под сока, но бомба не сработала и позже была обезврежена саперами.
В октябре того же года злоумышленники повторили попытку подрыва. Они заложили взрывное устройство рядом с постом ГИБДД на Кантемировской улице, но вместо полицейских на бомбе подорвалась пенсионерка, проходившая мимо. Пожилая женщига получила серьезные травмы.
Мотовилов проведет в колонии строгого режима 19 лет, а Головырцев — 19,5 лет. Преступники должны будут выплатить по гражданским искам 2,4 млн рублей.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
Петербуржцы отдали за Собчак больше голосов, чем за Жириновского В Петербурге предложили отмечать День воспитателя Первым зампредом КРТИ в Петербурге стал Андрей Семчанков
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый советник Трампа готов развязать большую войну120
Путин обратился к нации803
Еще пять стран вышлют дипломатов РФ63
Савченко грозит «пожизненное»145
Вернем летнее время
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
00:33
Хилькевич рассказала о тяжелой болезни дочери
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение