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РФ рассчитывает, что страны вернутся к совместной работе по бикиберугроз
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РФ рассчитывает, что страны вернутся к совместной работе по бикиберугроз 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Москва рассчитывает на то, что партнеры вернутся на путь поиска совместных решений в отношении киберугроз, заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Артем Кожин, комментируя недавние тезисы ФРГ о якобы причастности России к взломам компьютерно-коммуникационной системы правительства Германии.
"Россия предлагает конструктивную повестку дня, выработку правил ответственного государствв в информационном пространстве и нахождения взаимопонимания о предотвращении инцидентов в нем, а также расширения и углубления мер доверия в этой области и с этой целью мобилизацию потенциала многосторонних переговорных площадок", — заявил он.
"Рассчитываем, что партнеры вернутся на путь поиска совместных решений на киберугрозы в рамках диалога на международных площадках и по двусторонней линии", — подчеркнул дипломат.
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