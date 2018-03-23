РФ рассчитывает, что страны вернутся к совместной работе по бикиберугроз

"Россия предлагает конструктивную повестку дня, выработку правил ответственного государствв в информационном пространстве и нахождения взаимопонимания о предотвращении инцидентов в нем, а также расширения и углубления мер доверия в этой области и с этой целью мобилизацию потенциала многосторонних переговорных площадок", — заявил он.

"Рассчитываем, что партнеры вернутся на путь поиска совместных решений на киберугрозы в рамках диалога на международных площадках и по двусторонней линии", — подчеркнул дипломат.