Представители Могордумы осмотрят модель памятника ополченкам 

Осмотр модели памятника столичным ополченцам состоится 23 марта, в субботу, в рамках патриотической программы «Памяти Московского народного ополчения». Монумент посвящен столичным ополченцам второй волны формирования.
Осмотр будет происходить на скульптурно-производственном комбинате Лит Арт в городе Жуковский. Мероприятие пройдет при участиии Председателя Московской городской Думы Алексей Шапошникова (фракция «Едина Россия»), председателя Комиссии при МГД по монументальному искусству Игоря Вознесенского, начальника отдела монументов, памятных знаков и мемориальных досок Департамента культурного наследия города Москвы Сергея Половинкина и ветеранов Московского комитета ветеранов войны.
В рамках патриотической программы Мосгордумы «Памяти Московского народного ополчения» происходит координация работы по увековечению памяти бойцов Московского народного ополчения в годы Великой Отечественной Войны. Она включает в себя мероприятия по патриотическому воспитанию, памятно-мемориальные, патронатные мероприятия, организацию выставок, выпуск изданий об ополчении.
В реализации программы участвуют члены районных молодежных палат города Москвы и Молодежной палаты при Мосгордуме.