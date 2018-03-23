Представители Могордумы осмотрят модель памятника ополченкам

Осмотр модели памятника столичным ополченцам состоится 23 марта, в субботу, в рамках патриотической программы «Памяти Московского народного ополчения». Монумент посвящен столичным ополченцам второй волны формирования.

В рамках патриотической программы Мосгордумы «Памяти Московского народного ополчения» происходит координация работы по увековечению памяти бойцов Московского народного ополчения в годы Великой Отечественной Войны. Она включает в себя мероприятия по патриотическому воспитанию, памятно-мемориальные, патронатные мероприятия, организацию выставок, выпуск изданий об ополчении.

В реализации программы участвуют члены районных молодежных палат города Москвы и Молодежной палаты при Мосгордуме.