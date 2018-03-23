Умершую четыре года назад россиянку припугнули судом за неуплату ЖКХ

На адрес квартиры умершей в 2014 году жительницы Череповца продолжают регулярно поступать квитанции от коммунальщиков, водо— и энергопоставляющих организаций и фонда капремонта. Об этом сообщает региональный портал 35media.ru.

Общая сумма долгов, как считают поставщики коммунальных услуг, превышает 30 тысяч рублей. Долговые квитанции включают предупреждение о возможном вызове в суд из-за неуплат.

По информации издания, хозяйка квартиры скончалась в августе 2014 года, у женщины не было наследников, однако квартира не отошла муниципалитету. В расчетном центре и в УФМС женщина на момент публикации числилась живой. В городском ЗАГСе отметили, что свидетельство о смерти женщины выдавали несколько раз, но отказались уточнить, кому именно, сославшись на закон о персональных данных.

По статистике Национального бюро кредитных историй (НБКИ), за 2017 год количество злостных неплательщиков за коммунальные услуги увеличилось в 2,2 раза.