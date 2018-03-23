В Пензе оцепили терновский двор из-за прикрепленного к днищу авто подозрительного предмета

Пензе один из автовладельцев сообщил полицейским о том, что к днищу машины, припаркованной на Электрическом проезде, прикреплен подозрительный предмет.

По этому адресу незамедлительно приехали сотрудники спецслужб и перекрыли территорию возле дома № 3. Правоохранители выяснили, что к автомобилю магнитом кто-то прикрепил GPS –трекер, использующийся для отслеживания местонахождения объекта через спутник. Сразу стало понятно, что этот предмет безопасен для окружающих людей.

«Для дальнейшего разбирательства его передали сотрудникам полиции, которые установят обстоятельства произошедшего», — сообщает пресс-служба Росгвардии по Пензенской области

Случившееся активно обсуждают горожане в соцсетях. Кто-то из местных жителей выложили в Сеть фотографии, сделанные из окна одной из квартир из дома номер 3.

«Кто-то следит за своей (им) женой (мужем)», — прокомментировал один из участников сообщества.

«Кого то теперь накажут по Ст. 138.1 УК РФ за приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации… в частности GPS-трекера», — отметил пользователь Алексей.