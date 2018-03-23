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Жителям района Марьино рассказали о пилотном проекте «Активное долголетие»
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Жителям района Марьино рассказали о пилотном проекте «Активное долголетие» 

Управа района Марьино 1 час назад
Фото: Капотнинский меридиан
На традиционной встрече с населением в районе Марьино, которая состоялась 21 марта, выступила руководитель территориального центра социального обслуживания населения «Марьино» Ольга Голицына с рассказом о пилотном проект правительства Москвы для людей старшего возраста «Активное долголетие».
— Проект дает возможность выбрать любые приоритетные направления — либо физические активности, либо образовательные, все, к чему лежит душа, и заниматься ими в хорошей компании, рядом с домом и свершенно бесплатно, — отметила Ольг Голицына.
С любыми вопросами по проекту можно обратиться на Люблинскую, 159, кабинет 26. (то)
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