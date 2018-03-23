Жителям района Марьино рассказали о пилотном проекте «Активное долголетие»

На традиционной встрече с населением в районе Марьино, которая состоялась 21 марта, выступила руководитель территориального центра социального обслуживания населения «Марьино» Ольга Голицына с рассказом о пилотном проект правительства Москвы для людей старшего возраста «Активное долголетие».

— Проект дает возможность выбрать любые приоритетные направления — либо физические активности, либо образовательные, все, к чему лежит душа, и заниматься ими в хорошей компании, рядом с домом и свершенно бесплатно, — отметила Ольг Голицына.

С любыми вопросами по проекту можно обратиться на Люблинскую, 159, кабинет 26. (то)