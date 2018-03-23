МИД возмутило обращение с памятниками в Польше и Украине

«В который раз призываем власти Украины предпринять необходимые меры по охране символов победы наших народов в ВОВ и прекратить политику потакания экстремистам», — цитирует ТАСС Кожина.

По его словам, Россия также возмущена начавшимся в Польше массовым сносом памятников советским воинам.

«Возмущены начавшимся в Польше массовым сносом памятников советским воинам, отдавшим жизнь за освобождение и спасение от уничтожения этой страны и ее народа в годы Второй мировой войны», — заявил дипломат.

Он сообщил, что в процессе демонтажа находятся мемориалы в польских городах Иновроцлав , Пулавы, Скерневице, Стшегом и Хощно. Некоторые из них уже снесены.

«Налицо вопиющее нарушение польской стороной двустороннего межправительственного соглашения о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий от 22 февраля 1994 года, наглая демонстрация неуважительного отношения к истории совместной борьбы наших стран против нацистских захватчиков», — отметил Кожин.

По его словам, в действиях польских властей по сносу мемориальных комплексов циничная жажда наживы одержала верх над порядочностью и уважением международных договоров. «Особый цинизм заключается в том, что причиной подобной спешки являются сугубо финансовые вопросы», — сказал сотрудник МИД.

Он также подчеркнул, что закон о декоммунизации, по которому ликвидируются все исторические объекты, не устраивающие польские власти, предусматривает денежную компенсацию из бюджета тем, кто до 31 марта ликвидирует памятники. «С болью констатируем, что эти соображения берут верх над человеческой порядочностью, данью памяти и международными обязательствами страны», — заключил дипломат.

Ранее сообщалось, что монумент Благодарности и советско-польского братства по оружию демонтируют в польском Иновроцлаве.

Напомним, в июне 2017 года сенат Польши принял поправки к закону о декоммунизации, которые позволят снести 500 памятников советским воинам по всей стране.

Ранее сейм Польши поддержал снос памятников солдатам Красной Армии. МИД России обвинил сейм в «особом кощунстве».