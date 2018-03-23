СМИ Ирана: Путина ждут трудные времена

Европа считает инцидент с двойным агентом разведки Сергеем Скрипалем нападением на британский суверенитет, сообщает центральная «Кайхан» (17.03). Бывший полковник ГРУ , найденный в бессознательном состоянии в результате отравления неизвестным веществом, — удобный повод, чтобы обнаружить в инциденте «российский след». Британская полиция, и, вслед за ней, ведущие европейские страны поспешили обрушиться с обвинениями на Россию , не дожидаясь, пока в случившемся что-либо прояснится, отмечает издание.

И теперь, похоже, две страны ждет длительное противостояние, перспективы завершения которого неясны: оба государства в ультимативный срок предписали дипломатам покинуть Москву и Лондон и, судя по всему, не собираются останавливаться на этом. Британский МИД сопровождает свои заявления грубыми нападками и оскорблениями противоположной стороны, тогда как Москва тоже не намерена «оставаться в долгу», резюмирует газета.

Инцидент с двойным агентом российского происхождения — не только удобный случай для того, чтобы снова выставить Россию «средоточием мировой бесовщины» или «мировым злом», но и привлечь к разразившемуся скандалу всю «мировую общественность», комментирует сюжет популярная «Хамшахри» (15.03). Сторону Великобритании немедленно взяли США и ведущие европейские государства, Франция ФРГ , тут же «состряпавшие» обвинительную антироссийскую декларацию, продолжает газета. В ней, в частности, говорится, что «молчание России» в ответ на запросы британской стороны относительно произошедшего, является, мол, подтверждением участия в инциденте российской стороны.

Впрочем, ни Британия, ни прочие поддержавшие ее западные страны даже не дают Москве какой-то срок, необходимый не только для ответа, но хотя бы для осознания того, что же произошло, рассуждает издание. Премьер Соединенного королевства Тереза Мэй , не дожидаясь итогов расследования, потребовала от 23 российских дипломатов «убраться» из страны. Позиция Великобритании и ее премьер-министра имеет налет не просто деструктивности, но даже некой иррациональности: многие теперь бояться даже предположить, в какую пропасть могут завести ее попытки сколотить новый антироссийский альянс в Европе и мире, куда они могут затащить отношения России с Западом, и так переживающие не лучшие времена, резюмирует издание.

«Либо предъявите документы, либо извинитесь», — такова в итоге позиция Москвы в отношении обвинений Лондона, чуть позднее написало то же издание («Хамшахри», 19.03). За свои слова необходимо отвечать, и за голословными обвинениями или попросту клеветой должно последовать извинение, — так считают в Кремле. Но в Лондоне считают иначе, там Россию готовы обвинить во всех смертных грехах. В том числе — в развязывании в Европе «третьей мировой» при помощи химического оружия, некоего «Новичка», нервнопаралитического газа, который был якобы поставлен на вооружение еще в советские времена. В целом фантазии Лондона всегда становятся богаче, когда есть возможность попотчевать мир очередными страшилками о России, отмечает газета.

В то время как Западная Европа предпочитает оставаться заодно с новой американской администрацией и присоединиться к санкциям против Ирана вместо того, чтобы помешать США нарушить ими же подписанную ядерную сделку с ИРИ, похоже, что только Россия готова помешать американскому диктату, пишет «Ресалят» (19.03).

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что США не выполняют в полном объеме свои обязательства по «ядерной сделке» с Ираном. Он назвал и главного виновника обострения ситуации по сделке: это новая американская администрация, срочно затеявшая пересмотр внешнеполитической и военной доктрин, которые вновь основаны на поисках врагов и охоте на ведьм, отметило издание.

Западу придется признать очередную победу в Восточной Гуте проправительственных и правительственных сил САР и поддерживающей Дамаск России, как и собственное поражение, утверждает официозная «Кайхан» (17.03). Окопавшиеся в Восточной Гуте террористы уже вряд ли представляют серьезную опасность для Дамаска, поэтому Западу необходимо искать кого-то другого для осуществления своих коварных замыслов.

Запад еще пытается подвигнуть эти группы на продолжение обстрелов пригородов сирийской столицы, однако они пытаются избежать полного разгрома, стремясь начать переговоры с Россией и Дамаском. Возможно, подобная тактика — не более, чем трюк, полагают наблюдатели и эксперты. Однако следует признать, что Запад, в отличие от России, упрямо продолжал придерживаться принципа «кто враг Асада, — нам друг», не проявил должной гибкости в ситуации в Восточной Гуте и потому проиграл, констатирует «Кайхан».

В Москве «все еще верят» в возможности нормализации отношений с Вашингтоном, пишет «Хамшахри» (16.03), рассказывая о новых санкциях минфина США в отношении российских физлиц и организаций и реакции на них российского МИДа. По словам Сергея Рябкова, замглавы МИД РФ, Москва хочет возобновления диалога с Вашингтоном и нормализации отношений и готова к этому в любой момент. Но проблема в том, что этого не хотят в Вашингтоне. Там не слышат призывов Москвы и заняты составлением все новых «черных списков» лиц и организаций, якобы ответственных за вмешательство в американские президентские выборы-2016 либо за кибератаки в США и Европе, подчеркивает издание.

Президентские выборы в России проходили в условиях все новых информационных атак и нападок на эту страну, писала «Кайхан» (18.03) непосредственно в день проведения всенародного голосования. Издание отметило, что до поступления официальных данных итоги экзитполов уже демонстрировали победу действующего президента России, причем с еще более убедительным результатом, чем на предыдущих выборах в 2012 году.

Во многих странах выражают удивление итогами этих выборов, в иных выражают недовольство, в других, таких, как Украина , пытаются вовсе запретить голосовать российским гражданам, находящимся в этой стране. В нынешних международных условиях не следует истолковывать безальтернативную победу Владимира Путина как некий «удивительный и необъяснимый феномен», полагает газета. Западу не стоит удивляться и следует запастить терпением. Ведь при той политике, которую он проводит в отношении России, придется очень долго ждать, когда же в этой стране пройдут «подлинно альтернативные выборы» по его сценарию, добавляет издание.

Владимир Путин одержал триумфальную победу на президентских выборах, и ему, с одной стороны, можно заслуженно почивать на лаврах, пишет региональная «Хорасан» (20.03), подводя итоги российских выборов. Но время триумфа — недолгое, до инаугурации, а остальные шесть лет — это снова период противостояния вызовам и угрозам как для самого президента, так и для страны.

Первый вызов, полагает газета, связан с экономикой: все старые болячки российской экономики — низкие темпы роста, экономические санкции, зависимость от цен на энергоресурсы, — не исчезнут лишь потому, что Путин зарезервировал за собой президентское кресло еще на шесть лет. Другая группа проблем — внешняя политика, рост противоречий с Западом, который продолжит политику санкций и обвинений России в разного рода «вмешательствах». Еще один вызов — это изменение структуры населения: демографы прогнозируют следующий виток старения жителей, кроме того, растет среди них доля мусульман, хотя страна пока еще очень далека от того, чтобы считаться мусульманской.

И еще одна малоприятная проблема, которая пока не сильно тревожит, но будет нарастать по мере приближения 2024 года, когда Путин пообещал передать власть. Вопрос в том, — кому ее передать. Отсутствие реального преемника может спровоцировать усиление борьбы за власть среди «потенциальных претендентов» в Кремле и вокруг него, а это малоприятно. Таким образом выезд Путина из Кремля, пока еще далекий, может стать вовсе не таким триумфальным, как нынешний въезд в него, заключило издание.

Запад не спешит поздравлять Путина с победой на президентских выборах, отмечает на первой полосе консервативная «Ресалят» (19.03). В чем причина его недовольства? Путин много работал над восстановлением международного престижа России, стремясь вернуть утраченное со времен распада СССР, но в итоге оказалось, что новая мощь России имеет много отличий в сравнении с «советской империей».

СССР и возглавляемый им Восточный блок противостоял Западу лишь как выразитель интересов угнетенных народов и защитник третьего мира, а современная Россия противостоит Западу, прежде всего, в плане геополитики, и ее вес при решении важных международных вопросов заметно укрепился. На подобную роль «геополитического оппонента» Запада СССР особо не претендовал, считает газета.

Оппоненты России чувствуют: за предстоящие шесть лет России, успешно занявшей один из полюсов силы многополярного мира, вполне по плечу сделать мир вновь однополярным и превратиться в единственный господствующий полюс силы. Вот поэтому Запад не в восторге от итогов президентских выборов в России и не спешит поздравлять Путина, а те, кто все же решился, делают это словно «скупо и нехотя», резюмирует издание.