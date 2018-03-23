СМИ Ирана: Путина ждут трудные времена 

Европа считает инцидент с двойным агентом разведки Сергеем Скрипалем нападением на британский суверенитет, сообщает центральная «Кайхан» (17.03). Бывший полковник ГРУ, найденный в бессознательном состоянии в результате отравления неизвестным веществом, — удобный повод, чтобы обнаружить в инциденте «российский след». Британская полиция, и, вслед за ней, ведущие европейские страны поспешили обрушиться с обвинениями на Россию, не дожидаясь, пока в случившемся что-либо прояснится, отмечает издание.
И теперь, похоже, две страны ждет длительное противостояние, перспективы завершения которого неясны: оба государства в ультимативный срок предписали дипломатам покинуть Москву и Лондон и, судя по всему, не собираются останавливаться на этом. Британский МИД сопровождает свои заявления грубыми нападками и оскорблениями противоположной стороны, тогда как Москва тоже не намерена «оставаться в долгу», резюмирует газета.
Инцидент с двойным агентом российского происхождения — не только удобный случай для того, чтобы снова выставить Россию «средоточием мировой бесовщины» или «мировым злом», но и привлечь к разразившемуся скандалу всю «мировую общественность», комментирует сюжет популярная «Хамшахри» (15.03). Сторону Великобритании немедленно взяли США и ведущие европейские государства, Франция и ФРГ, тут же «состряпавшие» обвинительную антироссийскую декларацию, продолжает газета. В ней, в частности, говорится, что «молчание России» в ответ на запросы британской стороны относительно произошедшего, является, мол, подтверждением участия в инциденте российской стороны.
Впрочем, ни Британия, ни прочие поддержавшие ее западные страны даже не дают Москве какой-то срок, необходимый не только для ответа, но хотя бы для осознания того, что же произошло, рассуждает издание. Премьер Соединенного королевства Тереза Мэй, не дожидаясь итогов расследования, потребовала от 23 российских дипломатов «убраться» из страны. Позиция Великобритании и ее премьер-министра имеет налет не просто деструктивности, но даже некой иррациональности: многие теперь бояться даже предположить, в какую пропасть могут завести ее попытки сколотить новый антироссийский альянс в Европе и мире, куда они могут затащить отношения России с Западом, и так переживающие не лучшие времена, резюмирует издание.
«Либо предъявите документы, либо извинитесь», — такова в итоге позиция Москвы в отношении обвинений Лондона, чуть позднее написало то же издание («Хамшахри», 19.03). За свои слова необходимо отвечать, и за голословными обвинениями или попросту клеветой должно последовать извинение, — так считают в Кремле. Но в Лондоне считают иначе, там Россию готовы обвинить во всех смертных грехах. В том числе — в развязывании в Европе «третьей мировой» при помощи химического оружия, некоего «Новичка», нервнопаралитического газа, который был якобы поставлен на вооружение еще в советские времена. В целом фантазии Лондона всегда становятся богаче, когда есть возможность попотчевать мир очередными страшилками о России, отмечает газета.
В то время как Западная Европа предпочитает оставаться заодно с новой американской администрацией и присоединиться к санкциям против Ирана вместо того, чтобы помешать США нарушить ими же подписанную ядерную сделку с ИРИ, похоже, что только Россия готова помешать американскому диктату, пишет «Ресалят» (19.03).
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что США не выполняют в полном объеме свои обязательства по «ядерной сделке» с Ираном. Он назвал и главного виновника обострения ситуации по сделке: это новая американская администрация, срочно затеявшая пересмотр внешнеполитической и военной доктрин, которые вновь основаны на поисках врагов и охоте на ведьм, отметило издание.
Западу придется признать очередную победу в Восточной Гуте проправительственных и правительственных сил САР и поддерживающей Дамаск России, как и собственное поражение, утверждает официозная «Кайхан» (17.03). Окопавшиеся в Восточной Гуте террористы уже вряд ли представляют серьезную опасность для Дамаска, поэтому Западу необходимо искать кого-то другого для осуществления своих коварных замыслов.
Запад еще пытается подвигнуть эти группы на продолжение обстрелов пригородов сирийской столицы, однако они пытаются избежать полного разгрома, стремясь начать переговоры с Россией и Дамаском. Возможно, подобная тактика — не более, чем трюк, полагают наблюдатели и эксперты. Однако следует признать, что Запад, в отличие от России, упрямо продолжал придерживаться принципа «кто враг Асада, — нам друг», не проявил должной гибкости в ситуации в Восточной Гуте и потому проиграл, констатирует «Кайхан».
В Москве «все еще верят» в возможности нормализации отношений с Вашингтоном, пишет «Хамшахри» (16.03), рассказывая о новых санкциях минфина США в отношении российских физлиц и организаций и реакции на них российского МИДа. По словам Сергея Рябкова, замглавы МИД РФ, Москва хочет возобновления диалога с Вашингтоном и нормализации отношений и готова к этому в любой момент. Но проблема в том, что этого не хотят в Вашингтоне. Там не слышат призывов Москвы и заняты составлением все новых «черных списков» лиц и организаций, якобы ответственных за вмешательство в американские президентские выборы-2016 либо за кибератаки в США и Европе, подчеркивает издание.
Президентские выборы в России проходили в условиях все новых информационных атак и нападок на эту страну, писала «Кайхан» (18.03) непосредственно в день проведения всенародного голосования. Издание отметило, что до поступления официальных данных итоги экзитполов уже демонстрировали победу действующего президента России, причем с еще более убедительным результатом, чем на предыдущих выборах в 2012 году.
Во многих странах выражают удивление итогами этих выборов, в иных выражают недовольство, в других, таких, как Украина, пытаются вовсе запретить голосовать российским гражданам, находящимся в этой стране. В нынешних международных условиях не следует истолковывать безальтернативную победу Владимира Путина как некий «удивительный и необъяснимый феномен», полагает газета. Западу не стоит удивляться и следует запастить терпением. Ведь при той политике, которую он проводит в отношении России, придется очень долго ждать, когда же в этой стране пройдут «подлинно альтернативные выборы» по его сценарию, добавляет издание.
Владимир Путин одержал триумфальную победу на президентских выборах, и ему, с одной стороны, можно заслуженно почивать на лаврах, пишет региональная «Хорасан» (20.03), подводя итоги российских выборов. Но время триумфа — недолгое, до инаугурации, а остальные шесть лет — это снова период противостояния вызовам и угрозам как для самого президента, так и для страны.
Первый вызов, полагает газета, связан с экономикой: все старые болячки российской экономики — низкие темпы роста, экономические санкции, зависимость от цен на энергоресурсы, — не исчезнут лишь потому, что Путин зарезервировал за собой президентское кресло еще на шесть лет. Другая группа проблем — внешняя политика, рост противоречий с Западом, который продолжит политику санкций и обвинений России в разного рода «вмешательствах». Еще один вызов — это изменение структуры населения: демографы прогнозируют следующий виток старения жителей, кроме того, растет среди них доля мусульман, хотя страна пока еще очень далека от того, чтобы считаться мусульманской.
И еще одна малоприятная проблема, которая пока не сильно тревожит, но будет нарастать по мере приближения 2024 года, когда Путин пообещал передать власть. Вопрос в том, — кому ее передать. Отсутствие реального преемника может спровоцировать усиление борьбы за власть среди «потенциальных претендентов» в Кремле и вокруг него, а это малоприятно. Таким образом выезд Путина из Кремля, пока еще далекий, может стать вовсе не таким триумфальным, как нынешний въезд в него, заключило издание.
Запад не спешит поздравлять Путина с победой на президентских выборах, отмечает на первой полосе консервативная «Ресалят» (19.03). В чем причина его недовольства? Путин много работал над восстановлением международного престижа России, стремясь вернуть утраченное со времен распада СССР, но в итоге оказалось, что новая мощь России имеет много отличий в сравнении с «советской империей».
СССР и возглавляемый им Восточный блок противостоял Западу лишь как выразитель интересов угнетенных народов и защитник третьего мира, а современная Россия противостоит Западу, прежде всего, в плане геополитики, и ее вес при решении важных международных вопросов заметно укрепился. На подобную роль «геополитического оппонента» Запада СССР особо не претендовал, считает газета.
Оппоненты России чувствуют: за предстоящие шесть лет России, успешно занявшей один из полюсов силы многополярного мира, вполне по плечу сделать мир вновь однополярным и превратиться в единственный господствующий полюс силы. Вот поэтому Запад не в восторге от итогов президентских выборов в России и не спешит поздравлять Путина, а те, кто все же решился, делают это словно «скупо и нехотя», резюмирует издание.
Бразильцы опробовали «Лужники» — передает «Хорасан» (22.03), комментируя прошедшую на стадионе тренировку футболистов национальной сборной Бразилии, готовящихся к предстоящей товарищеской игре с футболистами сборной России. Матч двух команд пройдет в рамках подготовки Чемпионата мира по футболу, напоминает издание. Это также первый для пятикратных чемпионов шанс опробовать газон одного из лучших стадионов страны. «Лужникам» предстоит принять матч открытия мирового первенства и финальный матч, — несомненно, два самых значимых матча чемпионата-2018, о котором сейчас говорит весь мир и далеко не только в связи с собственно футболом, подчеркнуло издание.