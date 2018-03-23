Александр Федотов может лишиться прав на бренд L'Officiel в России 

Как сообщает издание The Bell, бизнесмен и президент издательского дома ACMG Александр Федотов может лишиться права издавать в России журнал L'Officiel. Апелляционный суд в Париже решил, что издательство должно вернуть это право французскому правообладателю Les Editions Jalou. Александр Федотов был одним из спонсоров предвыборной кампании Ксении Собчак, которая была главным редактором L'Officiel до того, как баллотировалась на пост президента России. Сейчас Собчак формально является главным редактором, но находится в отпуске и планирует дальнейшую политическую карьеру. Возможно, L'Officiel прекратить издаваться в России.