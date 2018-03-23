Одичавший слон насмерть затоптал человека во время праздника

Во время фестиваля в штате Керала, посвященного национальным индийским празднованиям, произошла трагедия с участием слона. Животное внезапно сбросило с себя двух наездников, после чего принялось топтать и раскидывать бивнями все, что попадалось ему на пути.

Трехминутный ролик начинается с кадров обычного праздника с участием слонов, которые спокойно идут вдоль толпы зрителей. Неожиданно один из зверей скидывает с себя погонщиков и начинает атаковать несколько человек, включая своего дрессировщика, сообщает The Sun. Когда шокированные зрители начали разбегаться, самка слона начинает раскидывать мощными бивнями оставшихся людей, будто тряпичные куклы. В результате происшествия один из погонщиков скончался от полученных травм. Остальные пострадавшие также получили серьезные увечья.