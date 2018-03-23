Ещё
Одичавший слон насмерть затоптал человека во время праздника
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Одичавший слон насмерть затоптал человека во время праздника 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Во время фестиваля в штате Керала, посвященного национальным индийским празднованиям, произошла трагедия с участием слона. Животное внезапно сбросило с себя двух наездников, после чего принялось топтать и раскидывать бивнями все, что попадалось ему на пути.
Трехминутный ролик начинается с кадров обычного праздника с участием слонов, которые спокойно идут вдоль толпы зрителей. Неожиданно один из зверей скидывает с себя погонщиков и начинает атаковать несколько человек, включая своего дрессировщика, сообщает The Sun. Когда шокированные зрители начали разбегаться, самка слона начинает раскидывать мощными бивнями оставшихся людей, будто тряпичные куклы. В результате происшествия один из погонщиков скончался от полученных травм. Остальные пострадавшие также получили серьезные увечья.
Дни.ру: последние новости
Под Москвой расстреляли и зарезали парня из-за ссоры в интернете Зачем Малахов устраивает вакханалию с мертвецами Запад сделал жертву из оскандалившейся дочки Тинькова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин обратился к нации513
Вернем летнее время
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды52
Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова65
Савченко грозит «пожизненное»25
Видео
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
06:11
Путин выступит со срочным обращением
Политика
07:55
Вернем летнее время
Общество
00:20
Кубань накрыло желтым снегом
Погода Происшествия
01:00
«Им к виску приставили револьвер, и у Мэй истерика»
Политика Статьи
04:23
Парк с прудом и пляжем появится у метро «Селигерская»
Новости Москвы
01:52
Памфилова: выборы президента РФ прошли открыто
Политика
00:49
На Трампа надвигается «порноураган»
США Статьи
00:31
АПЛ США бросают вызов России в Арктике
Оружие Статьи
08:27
Раскрыты секретные подробности о новом оружии России
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение