На заводе в Ревде рухнула стена здания

В Ревде на заводе СУМЗа вчера погиб рабочий. Как сообщили Е1.RU в СК РФ по Свердловской области, при сносе старого здания мужчину засыпало обломками.

— Местным отделом по городу Ревда областного СКР проводится доследственная проверка. При демонтаже старого здания обрушилась стена, что это за работник — мы пока что выясняем, это может быть подрядная организация, но действительно погиб человек, мы ещё выясним, — пояснили Е1.RU в СК РФ по Свердловской области

Сейчас следователи проверяют документы, опрашивают очевидцев.

Подрядной организацией на этом объекте была ООО «ОВА» из Пермского края , пишет портал Ревда-инфо.ру.

— Увидели только облако пыли, а когда подбежали, он был уже мёртв, — рассказал директор подрядной организации Олег Анучин местному порталу. — Мы начали собственное расследование трагического инцидента.

По данным издания, погибшему было около 50 лет, он жил в Пермском крае (Краснокамский район). По словам директора, погибший был опытным сотрудником компании.

За последние две недели это уже второй случай на этом предприятии. 14 марта сотрудник медеплавильного цеха Среднеуральского медеплавильного завода получил удар током, от этого он скончался.