Эта фишка iMessage просто ВЗОРВАЛА мне мозг

Эта фишка iMessage просто ВЗОРВАЛА мне мозгНемного стыдно про это писать. Вроде такая очевидная вещь, но как много людей о ней не знают.

Я совершенно случайно наткнулся на фичу, которая в корне поменяла мои привычки общения в iMessage. Показал её 5 людям, и четверо из них признались, что никогда так не делали.

Посторонитесь и дайте дорогу, наверное, самой идиотски простой и одновременно скрытой вещи, о которой мы когда-либо писали совет.

Как НАКЛЕИВАТЬ стикеры в iMessage

Мне раньше было непонятно: зачем клеить их на пустой белый фон? Ведь суть стикеров в реальной жизни — быть на что-то наклеенными.

В чём дело: стикеры iMessage можно в прямом смысле ЛЕПИТЬ на любое место в переписке: на картинку, на сообщение и, конечно, на пустое место.

Их можно уменьшать, увеличивать или поворачивать.

Это делается так:

1. Выбираете любой стикер из окна-карусели в меню под перепиской.

2. Зажимаете палец на нём и перетаскиваете стикер в любое место переписки.

Вот и всё. Вы можете налепить стикер на уже отправленную или полученную картинку — собеседник увидит его. То же самое касается сообщений.

Видео:

А все знали, что стикеры iMessage можно перетаскивать и наклеивать на любую картинку или сообщение? Кому показал, все удивились 🤔 pic.twitter.com/LxuDbMeAJR

— Никита Горяинов (@ngoryainov) 23 марта 2018 г.

Когда кто-то добавляет стикер на картинку или сообщение, все собеседники получают новое уведомление.

Получается, что вы можете поставить стикер на любое место экрана переписки, и он относительно точно отобразится у остальных в чате. Ещё момент: анимированные стикеры останутся анимированными.

По понятным причинам фича работает только в чатах iMessage. Не поддерживаются обычные SMS и MMS.

А как повернуть или увеличить такой стикер?

Поместите второй палец при перетаскивании стикера из карусели в переписку. Теперь делайте его хоть вверх ногами или на всё окно.

Кстати, заметка для владельцев iPhone X.

Анимодзи тоже можно наклеивать. Но без анимации или звука. Вы можете скорчить гримасу и налепить именно её как стикер. Это как скриншот Анимодзи с конкретной эмоцией, которую изобразили именно вы.

Вот так. Жизнь никогда не будет прежней, правда?

Теперь можете яростно грозить отписками в комментариях и рассказывать всем, что знали об этой фиче с 2007 года. Для остальных — попробуйте, не стесняйтесь.