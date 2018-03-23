МИД назвал обвинения в хакерских атаках в ФРГ необоснованными 

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. РФ считает необоснованными обвинения в причастности ко взлому компьютерной сети правительства ФРГ, официальных обращений от Берлина не было, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин в пятницу.
"Обращаем внимание на возобновившуюся в ФРГ шумиху и муссируемые в ее рамках тезисы о причастности России к якобы имевшему место взлому некими российскими хакерами компьютерно-коммуникационной системы правительства Германии", — сказал Кожин на брифинге.
В конце февраля стало известно, что хакеры атаковали информационную сеть правительственных структур Германии, пострадали серверы МИД и Минобороны ФРГ. Сообщалось, что атака была зафиксирована в декабре 2017 года, но неизвестно, сколько времени вредоносный код орудовал в системах до момента его обнаружения.
До этого агентство DPA сообщало, что речь идет о группе хакеров АРТ28. Ряд стран связывает группировку с Россией, но доказательства «российского следа» не приводились. Серверы, на которые совершена атака, считались абсолютно безопасными с точки зрения нападения извне, отмечало DPA.