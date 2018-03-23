МИД назвал обвинения в хакерских атаках в ФРГ необоснованными

"Обращаем внимание на возобновившуюся в ФРГ шумиху и муссируемые в ее рамках тезисы о причастности России к якобы имевшему место взлому некими российскими хакерами компьютерно-коммуникационной системы правительства Германии", — сказал Кожин на брифинге.

В конце февраля стало известно, что хакеры атаковали информационную сеть правительственных структур Германии, пострадали серверы МИД и Минобороны ФРГ. Сообщалось, что атака была зафиксирована в декабре 2017 года, но неизвестно, сколько времени вредоносный код орудовал в системах до момента его обнаружения.