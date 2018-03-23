Ковальчук и Чумаков, Жасмин, Агурбаш и другие звезды на церемонии Brand Awards-2018 

Вот уже 10 лет в конце марта российские селебрити, а также бизнесмены и бизнес-леди собираются в торжественной обстановке, чтобы отметить свои профессиональные достижения. На этот раз роскошная церемония прошла в московском ресторане Backstage.
Ведущая вечера Юлия Барановская приковала к себе максимум внимания, надев вечернее платье с высокими разрезами, украшенное кружевом. А Юлия Ковальчук удивила скромным нарядом с принтом в виде роз.
Также по красной дорожке прошлись Катя Лель, Эмин Агаларов, Татьяна Терешина, Арман Давлетяров, Жасмин и другие.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru, пресс-служба