Ковальчук и Чумаков, Жасмин, Агурбаш и другие звезды на церемонии Brand Awards-2018

Вот уже 10 лет в конце марта российские селебрити, а также бизнесмены и бизнес-леди собираются в торжественной обстановке, чтобы отметить свои профессиональные достижения. На этот раз роскошная церемония прошла в московском ресторане Backstage.