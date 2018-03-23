Полицейские Зеленограда провели лекции с учащимися

Сотрудниками окружной полиции совместно с представителями наркологического диспансера и КДНиЗП проведен ряд встреч со студентами и школьниками учебных заведений Зеленограда в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Сообщи, где торгуют смертью!».

Одна из встреч на тему «О пагубных последствиях употребления наркотических средств, уголовной и административной ответственности за правонарушения, связанные незаконным оборотом наркотиков» состоялась на базе политехнического колледжа №50 со студентами 1 курса. В ней приняли участие сотрудники отдела наркотического контроля УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по Москве совместно с КДНиЗП по району Старое Крюково и специалистом НД №10.

Ребятам был показан антинаркотический профилактический фильм «Друг», в котором рассказывается о жизни одного из тысячи молодых людей России, ставшим наркозависимым. Вся трагедия жизни молодого человека показана глазами собаки, которую он когда-то подобрал на улице. После просмотра фильма выступила специалист комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Елена Каримова. Она провела анализ просмотренного фильма, обобщив и сделав выводы социальной опасности наркомании. Затем она подробно рассказала о проведении ежегодной всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!».

Далее оперуполномоченный ОНК УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по Москве, старший лейтенант полиции Светлана Хальзова рассказала о наркоситуации на территории округа, об уголовной и административной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Были приведены примеры задержаний молодых людей, которые встали на преступный путь. «К сожалению, несмотря на свой молодой возраст, ребята получат длительные сроки, так как совершили тяжкие преступления, связанные со сбытом наркотических средств», — отметила старший лейтенант полиции.

Специалист-психолог НД №10 Фоминова Елена рассказала о разрушительной силе наркотиков и никотина на молодой растущий организм. Она рассмотрела психологические аспекты: «Почему молодые люди начинают употреблять наркотики». Затем проконсультировала студентов о том, как сказать «НЕТ», если вдруг предложили попробовать. В заключении психолог предложила ребятам пройти тест на содержание углекислого газа в легких.

Другая встреча прошла в школе №2045 для учащихся 9-10 классов. Сотрудниками отдела наркотического контроля УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по Москве совместно с ОДН по району Крюково и специалистом НД №10 была затронута тема «Чем опасны курительные смеси, уголовная и административная ответственность несовершеннолетних за правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков».

Ребятам был показан антинаркотический профилактический фильм «Жесть», в котором рассказывается, как курительные смеси разрушают организм, почему они очень опасны.

После просмотра специалист НД №10 Ольга Тунникова рассказала о пагубных последствиях курительных смесей и жевательного табака на организм. Особое внимание она уделила вопросу, почему наркоторговцы вовлекают к употреблению наркотических средств подростков.

Оперуполномоченный ОНК УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по Москве, старший лейтенант полиции Светлана Хальзова рассказала о наркоситуации на территории Зеленоградского АО, об уголовной и административной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Ребятам были приведены примеры задержания несовершеннолетних на территории Зеленоградского АО за преступления, связанные с наркотиками. Сотрудник полиции напомнила школьникам о проведении ежегодной всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!».

В заключение выступила инспектор по делам несовершеннолетних ОДН по району Крюково, капитан полиции Елена Лысенко, которая рассказала юным слушателям о последствиях для подростка и его семьи в случае постановки его на учет комиссии по делам несовершеннолетних. Затем она коснулась проблемы употребления жевательного табака среди подростков. После лекции ребята могли пообщаться с гостями индивидуально.