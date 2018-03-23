О безопасности поговорят в ТЦСО «Кузьминки»

В Территориальном центре социального обслуживания населения района Кузьминки в понедельник, 26 марта, состоится встреча с представителем ОПОП. Об этом сообщили в администрации учреждения.

— Темой встречи станет «Азбука безопасности». Получателям социальных услуг центра расскажут про новые виды мошенничества, про то, как не стать жертвами вымогателей и не попасться на обман. Также участники встречи узнают, куда обращаться в случае беды, — пояснил представитель центра.

Встреча состоится в 12.00 по адресу: улица Зеленодольская, д. 36, корп. 1. (вт)