Железные люди: какие функции отдела кадров заменят роботы

Современные технологии активно используются в рекрутинге: робот «Вера» или бот «Вэнди» могут отобрать релевантных кандидатов из сотен резюме. А технология Beesender — провести первое собеседование, отправить тестовое задание и ответить на самые частые вопросы кандидатов. Но предрекать массовую безработицу hr-специалистов было бы слишком легкомысленно. Большинство рутинных бизнес-процессов технологии все-таки могут взять на себя. Итак, точно существуют четыре функции HR, которые можно без труда автоматизировать.

Корпоративное обучение и мероприятия

В большинстве крупных компаний проводятся внутренние конференции, семинары, обучение. Программный робот RPA сокращает подготовку одного такого курса в разы. Фактически он выполняет все действия обычного пользователя. Условно говоря, с задачей, которая у человека займет 10 часов, робот справится за 10 минут. При этом получаем экономию трудозатрат не только сотрудников HR, но и специалистов, которые хотят изучать язык.

Они тоже не тратят время на переписку по электронной почте. Кстати, RPA совместно с чат-ботом поможет еще и бейджики для участников сформировать и распечатать, заказать кофе-брейки, отправить заявку в IT-службу для настройки оборудования.

Информационное обеспечение HR В цехах промышленных компаний работают тысячи сотрудников, которым время от времени нужны стандартные справки и отчетные документы, но при этом у них может не быть личной учетной записи или корпоративного компьютера. Чтобы запросить документы им приходится ехать в головной офис. К слову, в некоторых компаниях выделяют одного HR-специалиста, который занимается исключительно такой бумажной волокитой.

Но есть два пути автоматизации подготовки и выдачи таких стандартных документов. Специализированные инфоматы или инфокиоски, которые по табельному номеру сотрудника автоматически подставляют его данные в стандартную форму и тут же печатают необходимый документ. Выглядят такие киоски как всем привычный, но уже практически забытый, автомат, в котором можно пополнить счет телефона, например.

Второй вариант — программно-аппаратные комплексы, расположенные в облаке. К ним можно подключиться с помощью мобильного приложения и запросить любую стандартную справку и просто распечатать ее (на производстве, если есть принтер, или же по дороге на работу).

Контроль кадровых «долгов»

HR-специалисту нужно обновлять кадровую информацию о сотрудниках: свидетельство о браке и смене фамилии, новый адрес, сертификаты о пройденном обучении и так далее. Задача HR в этом случае — не только постоянно отслеживать актуальность всех данных, но и постоянно напоминать о долгах. Для автоматизации этой задачи можно «подружить» робота RPA и BPM-платформу. BPM объединяет в себе хранилище корпоративных данных и набор инструментов для поддержки технологий управления финансами, управленческим учетом и прочее.

Благодаря объединению технологий сотрудники получат удобный интерфейс, в котором просто и быстро отправят «долги», а HR-специалисты смогут отслеживать должников по конкретному типу документов или отделу компании. Кстати, если в компании предусмотрена геймификация, можно дополнительно стимулировать сотрудников не тянуть с долгами. Например, у нас в компании за предоставление в HR обновленной кадровой информации сотрудники получают внутреннюю валюту, которую могут обменять на пиццу в офис, рюкзак или что-то еще.

Адаптация новых сотрудников

Адаптацию новичков можно доверить чат-боту. Он автоматически отправит и все необходимые документы, и ответит на вопросы сотрудников, и даже проведет квест-экскурсию по офису. Кстати, чат-бота можно сделать полезным не только для новых сотрудников. Он может подсказывать пароль от гостевого Wi-Fi, бронировать переговорки, показывать меню столовой и информацию про ближайшие праздники, день зарплаты. То есть автоматически аннулировать необходимость рассылки всей этой информации от HR.

Сколько все это стоит?

Автоматизировать бизнес-процессы, конечно, довольно заманчивая идея, но в первую очередь всех волнует цена. Понятно, что конкретная сумма зависит от количества пользователей, необходимых функций, конкретной технологии и еще ряда параметров. Однако средние цифры назвать все же можно. Например, облачные программно-аппаратные комплексы для автоматизации бумажно-справочных HR-процессов в компании обойдутся от 400 рублей в месяц за одного пользователя.

Если говорить о разработке чат-ботов, то стоимость напрямую связана с количеством функций, которые ему необходимо поручить. Так, если вам нужно, чтобы бот просто отправлял необходимую информацию о компании и первом рабочем дне новым сотрудникам, то можно уложиться и в 150 000 рублей. Если же требуется интеграция с рядом внутренних IT-систем, то речь идет скорее о сумме от 1 млн рублей.

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