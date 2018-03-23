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Недродобытчик из Рузского округа заплатит 350 тыс. рублей штрафа по решению суда
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Недродобытчик из Рузского округа заплатит 350 тыс. рублей штрафа по решению суда 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Суд подтвердил правоту Минэкологии Подмосковья в споре с недобросовестным недродобытчиком из Рузского городского округа, который был оштрафован на 350 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.
Арбитражный суд Московской области принял решение по жалобе ООО «Орешкинский комбинат нерудных строительных материалов», которое пыталось оспорить постановление Минэкологии о назначении административного наказания. Общество, добывавшее полезные ископаемые на участке недр «Журавки-2» вблизи деревни Апальщино Рузского городского округа, было уличено в нарушении лицензионных условий.
«ООО в течение почти двух лет разрабатывало участок недр, не обеспечив перевод его из земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель, предназначенных для добычи полезных ископаемых, как того требуют условия лицензии. За это общество было оштрафовано на 350 тысяч рублей. Нарушители пытались оспорить постановление Минэкологии, однако суд отказал в удовлетворении жалобы», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.
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