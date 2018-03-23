Недродобытчик из Рузского округа заплатит 350 тыс. рублей штрафа по решению суда

Суд подтвердил правоту Минэкологии Подмосковья в споре с недобросовестным недродобытчиком из Рузского городского округа, который был оштрафован на 350 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Арбитражный суд Московской области принял решение по жалобе ООО «Орешкинский комбинат нерудных строительных материалов», которое пыталось оспорить постановление Минэкологии о назначении административного наказания. Общество, добывавшее полезные ископаемые на участке недр «Журавки-2» вблизи деревни Апальщино Рузского городского округа, было уличено в нарушении лицензионных условий.