«Укрзализныця» будет сотрудничать с Deutche Bahn AG в сфере управления персоналом

Именно поэтому особенно актуальным сейчас является внедрение инновационных и современных систем управления персоналом, изучение и освоение лучших примеров опыта иностранных компаний, которые уже проходили подобный путь», — приводит слова члена правления ПАО «Укрзализныця» Желько Марчека пресс-служба компании. По его словам, сотрудничество коснется таких вопросов, как разработка стратегии управления персоналом и социальными активами, развития HR-бренда «Укрзализныци». Также для УЗ актуальными являются разработки в сфере оплаты труда и оценки эффективности персонала, формирование системы коэффициента показателя эффективности (КПЭ), управление рабочим временем, в т.ч. внедрение системы гибкого рабочего времени для отдельных категорий работников. Отдельной отраслью сотрудничества между «Укрзализныцей» и Deutche Bahn AG может стать сфера формирования и развития системы профессионального обучения работников компании, внедрение инновационных образовательных подходов, повышения научного и профессионального уровня участников процесса обучения.