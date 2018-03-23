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Поляки меняют своих коллаборационистов на украинцев
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Поляки меняют своих коллаборационистов на украинцев 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
«Я подготовил речь, которая основывалась на личном опыте моей матери во время Холокоста, — пояснил Дукорски в англоязычной версии израильского издания Ynet News. — Мы передали речь для перевод на польский и получили ответ с требованием цензурировать события, к которым причастны поляки, и писать, что к ним причастны украинцы, а вместо „нацисты“ писать „немецкие нацисты“.
Израильский мэр собирался выступить перед израильскими студентами и польской молодежью в городе Радомско. Но его речь, отправленная на перевод, была существенно отцензурирована в соответствии с законом Польши Об институте национальной памяти.
Дукорски согласился исключить из своей речи только слова о 200 тысячах жертв, на другие изменения он согласия не дал. После чего, по инициативе польской стороны, церемония была отменена. Мэр прочитал свою оригинальную речь без изменений только перед израильскими студентами.
»Некоторые вещи невозможно скрыть. Это классический случай отрицания Холокоста", — заявил Эли Дукорски.
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