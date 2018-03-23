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Госдума решила запросить данные о законности размещения полигона «Ядрово»
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Госдума решила запросить данные о законности размещения полигона «Ядрово» 

RT на русском 59 минут назад
Госдума поручила комитетам нижней палаты российского парламента запросить у ряда ведомств, в том числе властей Московской области, информацию о законности размещения мусорного полигона «Ядрово». Соответствующее поручение Дума приняла в ходе пленарного заседания.
Как сообщает РИА Новости, с подобной инициативой выступили несколько депутатов от КПРФ.
Данные будут запрошены также у Генпрокуратуры России, Минздрава и Роспотребнадзора.
«Запросить … информацию о причинах ухудшения здоровья граждан, законности размещения и безопасности функционирования полигона бытовых отходов «Ядрово», о результатах проверок, проводимых в связи с произошедшим инцидентом соответствующими надзорными органами, принятых мерах», — сказано в тексте протокольного поручения.
Согласно документу, российских парламентариев предложено ознакомить с полученной информацией.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская попросила генпрокурора России Юрия Чайку проверить законность функционирования полигона «Ядрово».
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