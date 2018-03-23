Госдума решила запросить данные о законности размещения полигона «Ядрово»

Госдума поручила комитетам нижней палаты российского парламента запросить у ряда ведомств, в том числе властей Московской области , информацию о законности размещения мусорного полигона «Ядрово». Соответствующее поручение Дума приняла в ходе пленарного заседания.

Как сообщает РИА Новости, с подобной инициативой выступили несколько депутатов от КПРФ

«Запросить … информацию о причинах ухудшения здоровья граждан, законности размещения и безопасности функционирования полигона бытовых отходов «Ядрово», о результатах проверок, проводимых в связи с произошедшим инцидентом соответствующими надзорными органами, принятых мерах», — сказано в тексте протокольного поручения.

Согласно документу, российских парламентариев предложено ознакомить с полученной информацией.