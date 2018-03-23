Ещё
Югорские власти меняют главу одной из своих структур
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Югорские власти меняют главу одной из своих структур 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как говорится в документе, Рыжаков будет работать до 8 апреля. После расторжения трудового договора временно исполнять обязанности директора будет его заместитель Юрий Семенов.
Отметим, причины увольнения Рыжакова на данный момент неясны.
Виталий Рыжаков был назначен на должность директора АУ «Технопарк высоких технологий» в середине декабря 2016 года после скандальной отставки бывшего руководителя структуры Юрия Реутова. Последний был уволен по результатам проверки достоверности сведений о его доходах, однако позднее успешно оспорил решение в суде и восстановился на работе. Впрочем, впоследствии Реутов ушел в отставку самостоятельно, после чего на его должность был назначен Рыжаков.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
23 ребенка были госпитализированы в Волоколамске из-за выброса сероводорода на свалке «Ядрово» Егор Крид шокировал поклонников лысой головой Рустам Минниханов поручил включить татарский язык в Google Translate
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин обратился к нации523
Вернем летнее время
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды51
Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова65
Савченко грозит «пожизненное»28
Видео
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
06:11
Путин выступит со срочным обращением
Политика
07:55
Вернем летнее время
Общество
00:20
Кубань накрыло желтым снегом
Погода Происшествия
01:00
«Им к виску приставили револьвер, и у Мэй истерика»
Политика Статьи
04:23
Парк с прудом и пляжем появится у метро «Селигерская»
Новости Москвы
01:52
Памфилова: выборы президента РФ прошли открыто
Политика
00:49
На Трампа надвигается «порноураган»
США Статьи
00:31
АПЛ США бросают вызов России в Арктике
Оружие Статьи
08:27
Раскрыты секретные подробности о новом оружии России
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение