Югорские власти меняют главу одной из своих структур 

Как говорится в документе, Рыжаков будет работать до 8 апреля. После расторжения трудового договора временно исполнять обязанности директора будет его заместитель Юрий Семенов.
Отметим, причины увольнения Рыжакова на данный момент неясны.
Виталий Рыжаков был назначен на должность директора АУ «Технопарк высоких технологий» в середине декабря 2016 года после скандальной отставки бывшего руководителя структуры Юрия Реутова. Последний был уволен по результатам проверки достоверности сведений о его доходах, однако позднее успешно оспорил решение в суде и восстановился на работе. Впрочем, впоследствии Реутов ушел в отставку самостоятельно, после чего на его должность был назначен Рыжаков.