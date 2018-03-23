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В югорских муниципалитетах выявлены нарушения в организации капремонта
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В югорских муниципалитетах выявлены нарушения в организации капремонта 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, установлены факты невыполнения запланированных работ в полном объеме, необоснованного переноса сроков выполнения работ, непринятия мер по взысканию неустойки с подрядных организаций, нарушивших сроки исполнения обязательств, а также нарушения при отборе подрядчиков и закупках.
«Всего в ходе проверки выявлено свыше 140 нарушений закона, в целях их устранения внесено 66 представлений, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 38 лиц, опротестовано 2 правовых акта, в суд направлено 2 исковых заявления», — отмечают в пресс-службе ведомства.
Так, администрация Мегиона вносила недостоверные сведения в систему «БАРС-ЖКХ», что привело к неэффективному расходованию средств. Кроме того, в муниципалитете не проводилась оценка технического состояния конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем домов. Администрацией Сургута не исполнялись обязанности по своевременному внесению взносов на выполнение капремонта. В Урае проведен некачественный ремонт системы водоотведения в многоквартирном жилом доме. По данным фактам органам местного самоуправления внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены.
«Ненадлежащее выполнение подрядными организациями работ по капитальному ремонту многоквартирных домов установлено также прокурорами городов Сургута, Когалыма, Радужного, Нижневартовского района и Нефтеюганским межрайонным прокурором. Во всех случаях приняты необходимые меры прокурорского реагирования», — подчеркивают в ведомстве.
Фото: Pixabay.com
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